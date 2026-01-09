رومانو يكشف موقف مرموش مع مانشستر سيتي بعد انضمام سيمينيو

كشف فابريزو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات موقف عمر مرموش مع مانشستر سيتي بعد انضمام أنطوان سيمينيو.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأعلن سيتي ضم نجم غانا وبورنموث في أولى التعاقدات الشتوية لتدعيم هجوم الفريق.

وقال رومانو عبر يوتيوب: "عمر مرموش لا يخطط للرحيل عن مانشستر سيتي في يناير بعد وصول أنطوان سيمينيو".

وأضاف "أولا اللاعب يركز على أمم إفريقيا، وهو ليس محبطا في مانشستر سيتي ويريد الاستمرار مع الفريق لنهاية الموسم لإظهار أفضل أداء له".

وأردف "سنرى ماذا سيحدث في الصيف لأن الموقف سيختلف حينها إذا لم يحصل على فرصة أكبر للعب، وهذا هو الموقف حتى الآن".

وأتم "هناك أندية من الدوري الإنجليزي والألماني تحاول ضمه لكنه لن يرحل عن مانشستر سيتي".

video:1

وربطت بعض التقارير في وقت سابق اسم مرموش بالانضمام لصفوف توتنام أو أستون فيلا في يناير الجاري.

ويشارك مرموش مع منتخب مصر حاليا في أمم إفريقيا ويستعد لمواجهة كوت ديفوار حامل اللقب في ربع النهائي غدا السبت.

وسجل مرموش هدفا في البطولة ضد زيمبابوي في الجولة الأولى خلال 3 مباريات خاضها حتى الآن.

صاحب الـ 26 عاما خاض 15 مباراة بقميص سيتي هذا الموسم وسجل هدفا وصنع آخر، وغاب ما يقارب شهرا عن مباريات الفريق بسبب الإصابة.

وانضم مرموش لسيتي في يناير 2025 من فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.