خبر في الجول - الزمراوي إلى المصري معارا من الوداد.. وموعد وصوله

الجمعة، 09 يناير 2026 - 17:23

كتب : عمرو نبيل

أسامة الزمراوي - الوداد ضد مانشستر سيتي

أتم النادي المصري اتفاقه مع الوداد بشأن استعارة أسامة الزمراوي لاعب الفريق المغربي.

وطلب المصري التعاقد مع الزمراوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمراوي وقع على عقود انتقاله إلى المصري معارا من الوداد.

ومن المقرر أن يصل اللاعب المغربي غدا السبت لإجراء الكشف الطبي وإتمام إجراءات انتقاله.

ويلعب الزمراوي في صفوف الوداد منذ يناير 2024 قادما من شباب المحمدية.

ويبلغ الزمراوي من العمر 23 عاما، ويجيد اللعب في وسط الملعب.

وشارك الزمراوي مع الوداد في 41 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وبدأ الزمراوي مسيرته مع فريق الشباب بنادي الرجاء المغربي ومنه إلى الفئة السنية ذاتها بالوحدة الإماراتي.

وعاد الزمراوي للدوري المغربي من بوابة شباب المحمدية في صيف 2020، ثم انتقل للوداد في يناير 2024.

