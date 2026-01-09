تشكيل أمم إفريقيا - عودة كوليبالي لدفاع السنغال.. وديانج يقود مالي

الجمعة، 09 يناير 2026 - 17:21

كتب : FilGoal

إبراهيم مباي - السنغال - السودان

يعود كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغالي، مجددا للتشكيل الأساسي لأسود التيرانجا في مواجهة مالي.

كوليبالي غاب عن مواجهة السودان في دور الـ16 بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة بنين.

ويتواجد أليو ديانج في التشكيل الأساسي لمالي في وسط الملعب، بجانب قائد الفريق إيف بيسوما.

أخبار متعلقة:
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب تعيين سنغالية لمراقبة الحكام في مباراة مالي والسنغال أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك

وكان المنتخب السنغالي نجح في إقصاء السودان بنتيجة 3-1، فيما فاز منتخب مالي على حساب تونس بركلات الترجيح.

ويبدأ بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبين دياتا - كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي - الحاج ماليك ضيوف

الوسط: إدريسا جانا جاي - حبيب ديارا - بابا جاي

الهجوم: إيليمان ندياي - ساديو ماني - حبيب ديالو

أما توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب مالي فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: هماري تراوري – عثمان كامارا – عبد الله ديابي – ناثان جاساما

خط الوسط: أليو ديانج – إيف بيسوما

وسط الهجوم:مامادو سانجاري - لاسانا كوليبالي - أمادو حيدرا

الهجوم: لاسين سينايوكو

مالي السنغال ديانج كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مؤتمر محرز: هذه آخر نسخة من البطولة أشارك فيها استراحة أمم إفريقيا - مالي (0)-(1) السنغال.. نهاية الشوط الأول مؤتمر إيمرس فاي: لا يجب أن تثق في نفسك جدا أمام مصر.. وهذا اللاعب وعدني بالتسجيل ذكرى سيئة.. مصطفى غربال حكم مباراة مصر وكوت ديفوار مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب تعيين سنغالية لمراقبة الحكام في مباراة مالي والسنغال أمم إفريقيا - محمد حمدي يرفض السفر مبكرا لدعم زملائه أمام كوت ديفوار مصدر من الاتحاد المالي لـ في الجول: تقدمنا باعتراض على تعيين سنغالية لمراقبة أداء الحكام مؤتمر تريزيجيه: أبذل مجهودات كبيرة للمشاركة أمام كوت ديفوار.. وأعتبرها نهائي مبكر
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يتفق مع البنك على ضم عمرو الجزار.. وقيمة الصفقة 11 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – مؤتمر محرز: هذه آخر نسخة من البطولة أشارك فيها 29 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – فاركو يقدم عرضا لضم مصطفى فوزي 32 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب يقرر الاعتماد على رباعي الشباب مع الفريق الأول 52 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سيحا اقترب من الانتقال للمصري ساعة | الدوري المصري
استراحة أمم إفريقيا - مالي (0)-(1) السنغال.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الزمراوي إلى المصري معارا من الوداد.. وموعد وصوله ساعة | الدوري المصري
تشكيل أمم إفريقيا - عودة كوليبالي لدفاع السنغال.. وديانج يقود مالي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520914/تشكيل-أمم-إفريقيا-عودة-كوليبالي-لدفاع-السنغال-وديانج-يقود-مالي