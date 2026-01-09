تشكيل أمم إفريقيا - عودة كوليبالي لدفاع السنغال.. وديانج يقود مالي

يعود كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغالي، مجددا للتشكيل الأساسي لأسود التيرانجا في مواجهة مالي.

كوليبالي غاب عن مواجهة السودان في دور الـ16 بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة بنين.

ويتواجد أليو ديانج في التشكيل الأساسي لمالي في وسط الملعب، بجانب قائد الفريق إيف بيسوما.

وكان المنتخب السنغالي نجح في إقصاء السودان بنتيجة 3-1، فيما فاز منتخب مالي على حساب تونس بركلات الترجيح.

ويبدأ بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبين دياتا - كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي - الحاج ماليك ضيوف

الوسط: إدريسا جانا جاي - حبيب ديارا - بابا جاي

الهجوم: إيليمان ندياي - ساديو ماني - حبيب ديالو

أما توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب مالي فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: هماري تراوري – عثمان كامارا – عبد الله ديابي – ناثان جاساما

خط الوسط: أليو ديانج – إيف بيسوما

وسط الهجوم:مامادو سانجاري - لاسانا كوليبالي - أمادو حيدرا

الهجوم: لاسين سينايوكو