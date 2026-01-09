الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمود عبد العاطي

الجمعة، 09 يناير 2026 - 16:35

كتب : FilGoal

محمود عبد العاطي - الاتحاد السكندري

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الجونة ينتظر رد الاتحاد على مطالبه بشأن محمد علاء الاتحاد السكندري يعلن تفاصيل إصابة جنش خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتحرك لاستعارة أفشة من الأهلي كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يضم جودة من بيراميدز

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري اتفق بشكل مبدئي مع بيراميدز على ضم لاعبه محمود عبد العاطي. طالع التفاصيل()

ويواصل الاتحاد محاولات تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع محمود عبد العاطي لمدة موسم ونصف.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يلعبون كرة السلة‏‏ و‏تحتوي على النص '‏6 6 الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السكندري 6 ש S 8 8 8 8 6 8 3 13 80 8 อ B ๒ 16 6 8 ๕ 8 G 18 B โอการ $ 8 8 نادى الاتحاد السكتدري برئاسة الأستاذ محمد سلامة يتعاقد مع لاعب الوسط المدافع العاطى

محمود عبد العاطي البالغ من العمر 33 عاما انضم لبيراميدز من الإسماعيلي في عام 2022، وقبلها لعب مع الزمالك ومصر للمقاصة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري اقترب من ضم ثنائي زد حمدي علاء وعبد الرحمن عماد.

كذلك اتفق الاتحاد مع نادي إنبي على استعارة لاعبه أحمد نادر حواش.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة.

الاتحاد السكندري بيراميدز محمود عبد العاطي
نرشح لكم
خبر في الجول – بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو لضم باسكال فيري خبر في الجول - الأهلي يتفق مع البنك على ضم عمرو الجزار.. وقيمة الصفقة خبر في الجول – فاركو يقدم عرضا لضم مصطفى فوزي مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب يقرر الاعتماد على رباعي الشباب مع الفريق الأول مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سيحا اقترب من الانتقال للمصري خبر في الجول - الزمراوي إلى المصري معارا من الوداد.. وموعد وصوله مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد كما كشف في الجول - الوداد يتعاقد مع صلاح مصدق
أخر الأخبار
خبر في الجول – بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو لضم باسكال فيري 32 دقيقة | ميركاتو
رومانو يكشف موقف مرموش مع مانشستر سيتي بعد انضمام سيمينيو 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - عودة حمزة علاء أمام فاركو في كأس عاصمة مصر ساعة | الكرة المصرية
أستون فيلا يعلن رعاية شركة الجونة البحر الأحمر للنادي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يتفق مع البنك على ضم عمرو الجزار.. وقيمة الصفقة ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – مؤتمر محرز: هذه آخر نسخة من البطولة أشارك فيها ساعة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – فاركو يقدم عرضا لضم مصطفى فوزي ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب يقرر الاعتماد على رباعي الشباب مع الفريق الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520912/الاتحاد-السكندري-يتعاقد-مع-محمود-عبد-العاطي