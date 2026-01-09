الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمود عبد العاطي

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري اتفق بشكل مبدئي مع بيراميدز على ضم لاعبه محمود عبد العاطي. طالع التفاصيل()

ويواصل الاتحاد محاولات تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع محمود عبد العاطي لمدة موسم ونصف.

محمود عبد العاطي البالغ من العمر 33 عاما انضم لبيراميدز من الإسماعيلي في عام 2022، وقبلها لعب مع الزمالك ومصر للمقاصة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري اقترب من ضم ثنائي زد حمدي علاء وعبد الرحمن عماد.

كذلك اتفق الاتحاد مع نادي إنبي على استعارة لاعبه أحمد نادر حواش.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة.