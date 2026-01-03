خبر في الجول – اتفاق مبدئي لانتقال ثنائي بيراميدز إلى الاتحاد السكندري

يواصل الاتحاد السكندري العمل على تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتحسين موقف الفريق في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري اتفق بشكل مبدئي مع بيراميدز على ضم لاعبه محمود عبد العاطي.

وأيضا استعارة اللاعب عبد الرحمن جودة لنهاية الموسم.

ويبلغ عبد الرحمن جودة من العمر 22 عاما وانضم لبراميدز قادما من حرس الحدود ويشارك في مركز قلب الدفاع.

أما محمود عبد العاطي البالغ من العمر 33 عاما انضم لبيراميدز من الإسماعيلي في عام 2022، وقبلها لعب مع الزمالك ومصر للمقاصة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري اقترب من ضم ثنائي زد حمدي علاء وعبد الرحمن عماد.

كذلك اتفق الاتحاد مع نادي إنبي على استعارة لاعبه أحمد نادر حواش.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة.