مؤتمر إيمرس فاي: لا يجب أن تثق في نفسك جدا أمام مصر.. وهذا اللاعب وعدني بالتسجيل

يرى إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن على لاعبيه عدم الثقة في أنفسهم أمام مصر.

وقال فاي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يمكنك أبدًا أن تكون واثقًا جدًا من نفسك أمام مصر، وهناك أوجه تشابه في المباراة بين عامي 2006 و2026."

ويلتقي منتخبا مصر وكوت ديفوار التاسعة مساء السبت في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، والمقررة على ملعب أدرار في مدينة أجادير.

وحقق المنتخب المصري الفوز على كوت ديفوار مرتين عام 2006 الأولى في دور المجموعات 3-1، فيما توج الفراعنة باللقب في المباراة النهائية على حساب الأفيال بركلات الترجيح.. يمكنك مطالعة تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم بالضغط هنا

وأكمل مدرب كوت ديفوار حديثه عن جنسية الحكم: "لا يهم، لو كان الحكم مغربياً مثلاً، لما كان لديّ أي مانع، يقع على عاتق الحكام واجب الحياد".

واختار الاتحاد الإفريقي الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة المباراة.. تعرف على طاقم الحكام بالكامل بالضغط هنا

كما أشاد بلاعبه الشاب إيناو أولاي: "يمتلك كل المقومات اللازمة لمسيرة كروية رائعة، كما أنه يمتلك المهارات الضرورية لتحقيق نجاح باهر في كأس الأمم الأفريقية، لم نرد إقحامه في المباريات الصعبة مباشرةً؛ كان هدفنا أن يندمج تدريجيًا مع الفريق ويجد مكانه، تعاملنا معه خطوة بخطوة".

وتابع "أولاي يُظهر على أرض الملعب قدرات مميزة للغاية. لقد وعدني بتسجيل هدف غدًا؛ سنرى، نحن سعداء بانضمام لاعب وسط بمثل هذه المواصفات".

وعن موقف اللاعبين المصابين، رد إيمرس فاي "بايو فاكون استأنف تدريباته مع الفريق يوم الأربعاء، ويشعر أوديلون كوسونو وعثمان ديوماندي ببعض الانزعاج، لكننا سنعرف مدى جاهزيتهما بعد حصة التدريب الليلة."

وأتم "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لضمان جاهزية جميع اللاعبين بنسبة 100%، وهدفنا هو الوصول إلى النهائي".

وتصدر المنتخب الإيفواري المجموعة السادسة قبل الإطاحة ببوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

فيما تصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية قبل الفوز على حساب بنين بثلاثية مقابل هدف وحيد.