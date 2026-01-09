كما كشف في الجول - الوداد يتعاقد مع صلاح مصدق

أعلن نادي الوداد تعاقده بشكل رسمي مع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى اتمام الوداد اتفاقه مع مصدق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي الوداد مساء اليوم الجمعة تعاقده بشكل رسمي مع صلاح الدين مصدق لمدة موسم ونصف مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

الوداد كان يرغب في التعاقد صلاح مصدق عن طريق الزمالك في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وكشف مصدر من الزمالك في وقت سابق تصريحات لـ FilGoal.com: "الوداد تقدم بعرض رسمي لضم صلاح مصدق على سبيل الإعارة للانضمام للفريق المغربي خلال الانتقالات الصيفية".

وأوضح المصدر: "العرض الرسمي الذي وصل إلى الزمالك من الوداد المغربي يتضمن بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم المقبل".

وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في انتقالات يناير 2025 قادما من نهضة الزمامرة.

وضم الزمالك صلاح مصدق مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف.

ويحمل صلاح مصدق الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ولعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.