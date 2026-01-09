أمم إفريقيا - محمد حمدي يرفض السفر مبكرا لدعم زملائه أمام كوت ديفوار

الجمعة، 09 يناير 2026 - 15:11

كتب : محمد جمال

منتخب مصر ضد بنين - محمد حمدي

رفض محمد حمدي السفر إلى ألمانيا قبل مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض حمدي لقطع في الرباط الصليبي أمام بنين، ليخرج باكيا.

وقرر حمدي البقاء في أجادير لدعم زملائه في مباراة كوت ديفوار قبل السفر إلى ألمانيا.

وتقرر أن يجري حمدي الجراحة يوم الأحد المقبل.

وخرج محمد حمدي في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع لاعب بنين.

وأتم الجهاز الإداري لمنتخب مصر، إجراءات استخراج تأشيرة محمد حمدي ظهير أيسر المنتخب للسفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وعلم FilGoal.com أن حمدي نجح في استخراج التأشيرة ليسافر مباشرة من المغرب إلى ألمانيا.

وتجاوز المنتخب المصري نظيره بنين بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية التاسعة مساء السبت المقبل.

