مؤتمر تريزيجيه: أبذل مجهودات كبيرة للمشاركة أمام كوت ديفوار.. وأعتبرها نهائي مبكر

أوضح محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر أنه يبذل مجهودات كبيرة في محاولة للحاق بمواجهة كوت ديفوار المرتقبة.

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار مساء السبت ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا.

وقال تريزيجيه في مؤتمر صحفي: "مباراة كوت ديفوار تعتبر نهائي مبكر. لكننا نمتلك لاعبين كبار وقادرين على التأهل وإسعاد الشعب المصري".

وأضاف "بعد إصابتي في مباراة بنين، عمل الجهاز الطبي معي على التعافي من الإصابة، وبإذن الله سأكون موجود أمام كوت ديفوار".

وشدد " أبذل مجهودات كبيرة للحاق بالمباراة، وتحت أمر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في أي وقت".

وأتم "نمتلك لاعبين من بين الأفضل في العالم، واللاعبين الذين يلعبون في الدوري المصري هم الأفضل في إفريقيا. جاهزون للفوز وسنقاتل من أجل ذلك".

وتعرض تريزيجية لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة بنين.

ويخوض منتخب مصر مباراة كوت ديفوار في التاسعة مساء السبت، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كوت ديفوار الطاقم الأبيض الكامل.

ويلعب الفائز من مباراة مصر ضد كوت ديفوار، أمام الفائز من مباراة السنغال ومالي.