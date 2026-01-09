مؤتمر تريزيجيه: أبذل مجهودات كبيرة للمشاركة أمام كوت ديفوار.. وأعتبرها نهائي مبكر

الجمعة، 09 يناير 2026 - 13:40

كتب : محمد جمال

تريزيجيه في المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

أوضح محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر أنه يبذل مجهودات كبيرة في محاولة للحاق بمواجهة كوت ديفوار المرتقبة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر حسام حسن: تريزيجيه يشبهني.. ودرسنا طريقة لعب كوت ديفوار خبر في الجول - الجونة ينتظر رد الاتحاد على مطالبه بشأن محمد علاء حوار في الجول - أرونا كونيه: عقدة مصر ستنتهي مع الجيل الحالي.. وهذه أسوأ لحظة في مسيرتي أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار مساء السبت ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا.

وقال تريزيجيه في مؤتمر صحفي: "مباراة كوت ديفوار تعتبر نهائي مبكر. لكننا نمتلك لاعبين كبار وقادرين على التأهل وإسعاد الشعب المصري".

وأضاف "بعد إصابتي في مباراة بنين، عمل الجهاز الطبي معي على التعافي من الإصابة، وبإذن الله سأكون موجود أمام كوت ديفوار".

وشدد " أبذل مجهودات كبيرة للحاق بالمباراة، وتحت أمر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في أي وقت".

وأتم "نمتلك لاعبين من بين الأفضل في العالم، واللاعبين الذين يلعبون في الدوري المصري هم الأفضل في إفريقيا. جاهزون للفوز وسنقاتل من أجل ذلك".

وتعرض تريزيجية لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة بنين.

ويخوض منتخب مصر مباراة كوت ديفوار في التاسعة مساء السبت، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كوت ديفوار الطاقم الأبيض الكامل.

ويلعب الفائز من مباراة مصر ضد كوت ديفوار، أمام الفائز من مباراة السنغال ومالي.

أمم إفريقيا منتخب مصر منتخب كوت ديفوار
نرشح لكم
مؤتمر إيمرس فاي: لا يجب أن تثق في نفسك جدا أمام مصر.. وهذا اللاعب وعدني بالتسجيل ذكرى سيئة.. مصطفى غربال حكم مباراة مصر وكوت ديفوار مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب تعيين سنغالية لمراقبة الحكام في مباراة مالي والسنغال أمم إفريقيا - محمد حمدي يرفض السفر مبكرا لدعم زملائه أمام كوت ديفوار مصدر من الاتحاد المالي لـ في الجول: تقدمنا باعتراض على تعيين سنغالية لمراقبة أداء الحكام مؤتمر حسام حسن: تريزيجيه يشبهني.. ودرسنا طريقة لعب كوت ديفوار حوار في الجول - أرونا كونيه: عقدة مصر ستنتهي مع الجيل الحالي.. وهذه أسوأ لحظة في مسيرتي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهتان ناريتان في ربع نهائي أمم إفريقيا
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمود عبد العاطي 3 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر إيمرس فاي: لا يجب أن تثق في نفسك جدا أمام مصر.. وهذا اللاعب وعدني بالتسجيل 12 دقيقة | أمم إفريقيا
كما كشف في الجول - الوداد يتعاقد مع صلاح مصدق 28 دقيقة | ميركاتو
ذكرى سيئة.. مصطفى غربال حكم مباراة مصر وكوت ديفوار 42 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب تعيين سنغالية لمراقبة الحكام في مباراة مالي والسنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محمد حمدي يرفض السفر مبكرا لدعم زملائه أمام كوت ديفوار ساعة | أمم إفريقيا
أحمد نبيل مانجا مدير فني لـ لافيينا ساعة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد المالي لـ في الجول: تقدمنا باعتراض على تعيين سنغالية لمراقبة أداء الحكام 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520904/مؤتمر-تريزيجيه-أبذل-مجهودات-كبيرة-للمشاركة-أمام-كوت-ديفوار-وأعتبرها-نهائي-مبكر