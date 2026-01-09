مارتينيلي يعتذر لـ برادلي: لم أدرك أنه تعرض لإصابة بالغة

قدم جابرييل مارتينيلي جناح فريق أرسنال، اعتذاره لـ كونور برادلي لاعب ليفربول.

وتعرض برادلي لإصابة في الدقائق الأخيرة، فيما حاول مارتينيلي دفعه لإخراجه من الملعب لاستئناف اللعب في الدقائق الأخيرة من الملعب.

وشهدت المباراة اشتباكا بين اللاعبين بعد تلك اللقطة، ليحصل مارتينيلي لاعب أرسنال، وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول على إنذارين.

وكتب مارتينيلي عبر حسابه على إنستجرام: "تواصلتُ مع كونور واعتذرتُ له بالفعل، لم أُدرك حقًا أنه تعرض لإصابة بالغةً في لحظة غضب."

وأضاف "أودّ أن أعرب عن أسفي الشديد لردة فعلي، وأتمنى له الشفاء العاجل."

وتوقفت انتصارات أرسنال المتتالية عند 5 مباريات في الدوري الإنجليزي ووسع الفارق مع مانشستر سيتي لـ 6 نقاط.

التعادل رفع رصيد أرسنال لـ 49 نقطة في الصدارة، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ولأول مرة تنتهي مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي بالتعادل السلبي منذ أغسطس 2015.

وأصبح ليفربول هو الفريق الوحيد حتى الآن الذي لم يستطع أرسنال هز شباكه في الدور الأول أو الثاني من الدوري الإنجليزي، بعدما خسر 1-0 في الأول وتعادلا سلبيا في الثاني.