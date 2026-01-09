كأس عاصمة مصر - السيد منير حكم مباراة فاركو ضد الأهلي

يقود السيد منير مباراة فاركو ضد الأهلي تحكيميا في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

ويحل الأهلي ضيفا على فاركو في استاد برج العرب يوم السبت المقبل في الرابعة عصرا.

ويعاون منير كل من كريم السعيد ويوسف البساطي، ويتواجد حسن محمود حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد أحمد حامد فهيم ويعاونه محمود بدران.

وأدار منير هذا الموسم 6 مباريات في الدوري المصري وأشهر خلالها 30 بطاقة صفراء و1 حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

وستكون تلك أول مباراة يديرها تحكيميا لـ الأهلي.

وسبق أن أدار مباراة وحيدة لفاركو انتهت بالتعادل السلبي ضد الإنتاج الحربي في موسم 2022-23.

ويحتل فاركو المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن طلائع الجيش المتصدر.

فيما يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.