أرسنال يرفض الابتعاد في الصدارة أكثر بتعادل سلبي مع ليفربول

الجمعة، 09 يناير 2026 - 00:00

أرسنال - ليفربول

أوقف ليفربول سلسلة انتصارات أرسنال بتعادل سلبي جمع الفريقين على ملعب الإمارات في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وتوقفت انتصارات أرسنال المتتالية عند 5 مباريات في الدوري الإنجليزي ووسع الفارق مع مانشستر سيتي لـ 6 نقاط.

التعادل رفع رصيد أرسنال لـ 49 نقطة في الصدارة، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ولأول مرة تنتهي مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي بالتعادل السلبي منذ أغسطس 2015.

وأصبح ليفربول هو الفريق الوحيد حتى الآن الذي لم يستطع أرسنال هز شباكه في الدور الأول أو الثاني من الدوري الإنجليزي، بعدما خسر 1-0 في الأول وتعادلا سلبيا في الثاني.

التشكيل

بدأ جيريمي فريمبونج كجناح في تشكيل ليفربول، وقاد كودي جاكبو هجوم الريدز في غياب هوجو إيكيتيكي بسبب الإصابة.

فيما بدأ ديكلان رايس في وسط أرسنال ولياندرو تروسارد في مركز الجناح الأيسر وبوكايو ساكا الجناح الأيمن.

Image

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين مع محاولات لم تشكل أي خطورة.

الفرصة الأخطر في الشوط الأول بأكمله جاءت في الدقيقة 27، تخبط دفاعي وتقدم رايا عن مرماه أسفر عن تسديدة رائعة من كونور برادلي ارتدت من العارضة.

ولا يزال القائمين والعارضة يعاندان ليفربول منذ بداية الموسم الماضي إذ يُعد أكثر فريق منعت أهدافه هو ليفربول بـ 31 فرصة.

وفي الدقيقة 44 أطلق ديكلان رايس تسديدة من لمسة واحدة تصدى لها أليسون بسهولة.

في الدقيقة 57 بييرو هينكابي تعرض للإصابة وخرج وعوضه لويس سكيلي.

حاول لاعبو الفريقين تهديد مرمى الحارسين بفرص غير مستغلة.

وفي الدقيقة 82 حاول دومينيك سوبوسلاي خطف هدف الفوز كما فعل في لقاء الدور الأول.

وسدد المجري كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة جاءت في الشباك العلوية لمرمى رايا.

مباراة لم تشهد أي تسديدة بين القائمين والعارضة لليفربول طيلة 90 دقيقة وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2013.

وتعرض كونور برادلي لإصابة بدون أي تدخل على مستوى الكاحل إثر سقوطه بمفرده في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

أرسنال الدوري الإنجليزي ليفربول
