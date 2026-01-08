الاتحاد السكندري يعلن تفاصيل إصابة جنش

أعلن نادي الاتحاد السكندري إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" بمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

محمود جنش النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وتعرض جنش للإصابة خلال مباراة زد في الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر.

وأوضح النادي أنه إعداد برنامج علاجي وتأهيلي متكامل للاعب، تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف تجهيزه للعودة التدريجية إلى التدريبات، وذلك وفقا لاستجابته لمراحل التأهيل المحددة.

وخرج جنش من أرض الملعب متأثرا بالإصابة في الدقيقة 63 وعوضه صبحي سليمان.

وخاض جنش هذا الموسم 5 مباريات بقميص زعيم الثغر وخرج بشباك نظيفة في مباراتين واستقبل 6 أهداف.

وانضم جنش من مودرن سبورت في بداية هذا الموسم لصفوف الاتحاد في صفقة انتقال حر.

ويستعد الاتحاد للقاء حرس الحدود في آخر مباريات الفريق بمرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ويحتل الفريق أيضا المركز الثاني لحساب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في كأس عاصمة مصر.