خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتحرك لاستعارة أفشة من الأهلي

الخميس، 08 يناير 2026 - 22:38

كتب : عمرو نبيل

أفشة

توصل مسؤولو الاتحاد السكندري لاتفاق مع محمد مجدي "أفشة" على البنود الشخصية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زعيم الثغر يرغب في ضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أيضا أن محمد سلامة رئيس الاتحاد سيبدأ التفاوض مع محمود الخطيب رئيس الأهلي عقب نهاية مباراة الأهلي ضد فاركو في كأس عاصمة مصر لإتمام التعاقد.

وسبق أن كشف FilGoal.com امتلاك أفشة أكثر من عرض. (طالع التفاصيل)

ويرغب لاعب وسط الأهلي في خوض تجربة جديدة في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مؤخرا.

وسبق أن كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي أن الأهلي طلب مليون و800 ألف دولار مقابل الإعارة أفشة لمدة موسم واحد.

صاحب الـ 29 عاما خاض الموسم الجاري 150 دقيقة بقميص الأهلي في جميع المسابقات خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك أفشة في كأس العرب بقميص منتخب مصر وسجل هدف التعادل من علامة الجزاء ضد الكويت.

وخاض أفشة 277 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه في 2019 من بيراميدز وسجل 45 هدفا وصنع 50 في جميع المسابقات.

وحقق أفشة مع الأهلي 20 لقبا متنوعا أبرزها 4 دوري أبطال إفريقيا و4 دوري مصري.

وضم الاتحاد السكندري عبد الرحمن جودة من بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ويحتل الفريق أيضا المركز الثاني لحساب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في كأس عاصمة مصر.

