انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) ليفربول.. لا أهداف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد ليفربول في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعادل أمس مع برايتون 1-1.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

انتهت

ق 82: كااااادت يا سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة علت العارضة

ق 58: إصابة مدافع أرسنال هينكابي ومشاركة لويس سكيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: أليسون يتصدى لتسديدة على الطائر من رايس

ق 27: العااارضة تمنع الأول من برادلي الذي حاول استغلال تشتيت خاطئ من الحارس

بداية اللقاء