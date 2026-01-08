انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) ليفربول.. لا أهداف

الخميس، 08 يناير 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

أرسنال - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد ليفربول في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعادل أمس مع برايتون 1-1.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 82: كااااادت يا سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة علت العارضة

ق 58: إصابة مدافع أرسنال هينكابي ومشاركة لويس سكيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: أليسون يتصدى لتسديدة على الطائر من رايس

ق 27: العااارضة تمنع الأول من برادلي الذي حاول استغلال تشتيت خاطئ من الحارس

بداية اللقاء

ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي
