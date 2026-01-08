انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) ليفربول.. لا أهداف
الخميس، 08 يناير 2026 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد ليفربول في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعادل أمس مع برايتون 1-1.
ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 82: كااااادت يا سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة علت العارضة
ق 58: إصابة مدافع أرسنال هينكابي ومشاركة لويس سكيلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: أليسون يتصدى لتسديدة على الطائر من رايس
ق 27: العااارضة تمنع الأول من برادلي الذي حاول استغلال تشتيت خاطئ من الحارس
بداية اللقاء
نرشح لكم
أرسنال يرفض الابتعاد في الصدارة أكثر بتعادل سلبي مع ليفربول ذا أثليتك: أرسنال مهتم بضم جيهي في الصيف المقبل التشكيل - فريمبونج جناح في ليفربول.. وساكا وتروسارد أساسيان مع أرسنال دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون "كوب أرسنال" يثير الجدل في خسارة توتنام أمام بورنموث.. وفرانك يبرر موقفه مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة