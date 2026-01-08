كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يضم جودة من بيراميدز

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم عبد الرحمن جودة مدافع بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وسبق أن كشف FilGoal.com اتفاق زعيم الثغر مع بيراميدز على ضم جودة معارا. (طالع التفاصيل)

ويبلغ عبد الرحمن جودة من العمر 23 عاما وانضم لبيراميدز قادما من حرس الحدود بعد نهاية إعارته ويشارك في مركز قلب الدفاع.

ولم يخض جودة أي مباراة الموسم الجاري بقميص بيراميدز رغم تألقه الموسم الماضي مع الحرس.

وشارك جودة الموسم الماضي بقميص الحرس في 19 مباراة وسجل 5 أهداف.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري اقترب من ضم ثنائي زد حمدي علاء وعبد الرحمن عماد.

كذلك اتفق الاتحاد مع نادي إنبي على استعارة لاعبه أحمد نادر حواش.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ويحتل الفريق أيضا المركز الثاني لحساب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في كأس عاصمة مصر.