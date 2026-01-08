كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يضم جودة من بيراميدز

الخميس، 08 يناير 2026 - 21:38

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

عبد الرحمن جودة - الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم عبد الرحمن جودة مدافع بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وسبق أن كشف FilGoal.com اتفاق زعيم الثغر مع بيراميدز على ضم جودة معارا. (طالع التفاصيل)

ويبلغ عبد الرحمن جودة من العمر 23 عاما وانضم لبيراميدز قادما من حرس الحدود بعد نهاية إعارته ويشارك في مركز قلب الدفاع.

أخبار متعلقة:
هاني سعيد يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ثلاثي الزمالك بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز ينتصر على جولف يونايتد وديا بثلاثية كأس عاصمة مصر – بيراميدز يحقق فوزه الأول على حساب مودرن سبورت مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع بنتايك

ولم يخض جودة أي مباراة الموسم الجاري بقميص بيراميدز رغم تألقه الموسم الماضي مع الحرس.

وشارك جودة الموسم الماضي بقميص الحرس في 19 مباراة وسجل 5 أهداف.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎ම 8 الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السكندري 8 8 9 8 e 6 6 8 8 ๖ G ® 0 8 © S 6 G0 6 5 ก AN G 6 6 5 6 ® مجلس 8 8 نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ 8 3 محمد سلامة يتعاقد مع المدافع عبد الرحمن جودة لاعب نادی بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة موافقة الكابتن عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق و الكابتن تامر مصطفى 8 المدير الفني ItthadAlexSC‎'‎‎

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري اقترب من ضم ثنائي زد حمدي علاء وعبد الرحمن عماد.

كذلك اتفق الاتحاد مع نادي إنبي على استعارة لاعبه أحمد نادر حواش.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ويحتل الفريق أيضا المركز الثاني لحساب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في كأس عاصمة مصر.

عبد الرحمن جودة بيراميدز الاتحاد السكندري
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن تفاصيل إصابة جنش خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتحرك لاستعارة أفشة من الأهلي الإنتاج الحربي يضم لاعب بروكسي.. وموقفه من القيد في الجول يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وأبو قير للأسمدة يواصل نزيف النقاط ثالث المتأهلين لربع النهائي.. حرس الحدود يقصي سموحة من كأس مصر طبيب الأهلي: إصابة كوكا بآلام في الحوض.. وبرنامج تأهيلي للاعب مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الوداد أتم اتفاقه مع صلاح مصدق.. وسيلحق بمعسكر قطر
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن تفاصيل إصابة جنش 17 دقيقة | الدوري المصري
موعد نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.. والقناة الناقلة 18 دقيقة | الدوري الإسباني
تريزيجيه يقترب من المشاركة أمام كوت ديفوار 27 دقيقة | أمم إفريقيا
صدق سيميوني.. ريال مدريد يثأر من أتلتيكو ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني 39 دقيقة | الدوري الإسباني
الثالثة دون فوز.. النصر يسقط على ملعبه أمام القادسية قبل الكلاسيكو ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتحرك لاستعارة أفشة من الأهلي ساعة | الدوري المصري
سافونوف غاب شوفالييه موجود.. باريس سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي أمام مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) ليفربول.. كااااادت يا سوبوسلاي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520878/كما-كشف-في-الجول-الاتحاد-السكندري-يضم-جودة-من-بيراميدز