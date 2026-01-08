ذا أثليتك: أرسنال مهتم بضم جيهي في الصيف المقبل

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي اهتماما بضم مارك جيهي مدافع كريستال بالاس في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد جيهي بقميص بالاس في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق بدءا من الموسم المقبل مجانا.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن النادي اللندني ناقش إمكانية التعاقد مع اللاعب بالتواصل مع وكيله.

وارتبط اسم اللاعب في الصيف الماضي بالانتقال لليفربول لكن تعطلت الصفقة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

كما أبدى مانشستر سيتي اهتماما بضم الإنجليزي لتعويض غيابات يوشكو جفارديول وروبن دياز قلبي دفاع الفريق.

وسبق أن كشف أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ بالاس أن جيهي سيرحل بنهاية الموسم عندما يصبح لاعبا حرا.

لكن لاحقا أوضح أنه لا يضمن استمرار قائد فريقه مع الفريق في الشتاء الجاري ما فتح الباب حول إمكانية رحيله.

ويمتلك أرسنال في مركز قلب الدفاع كل من جابرييل ماجاليس وويليام ساليبا وكريستيان موسكيرا وبييرو هينكابي ويورين تيمبر.

وشارك جيهي في 187 مباراة بقميص بالاس منذ انضمامه من تشيلسي في 2021.

وساهم في تتويج بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم درع المجتمع على حساب مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وشارك جيهي في 26 مباراة بقميص منتخب إنجلترا وساهم في وصول الأسود الثلاثة لنهائي أمم إفريقيا 2024.