التشكيل - فريمبونج جناح في ليفربول.. وساكا وتروسارد أساسيان مع أرسنال

يبدأ جيريمي فريمبونج كجناح في تشكيل ليفربول، فيما يقود بوكايو ساكا هجوم أرسنال.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في العاشرة مساءً بختام الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويقود كودي جاكبو هجوم الريدز في غياب هوجو إيكيتيكي بسبب الإصابة.

فيما يبدأ ديكلان رايس في وسط أرسنال ولياندرو تروسارد في مركز الجناح الأيسر.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد

وفيما جاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي - فيرجيل فان دايك – إبراهيم كوناتي – ميلوش كيركيز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبيرخ

الهجوم: جيريمي فريمبونج – كودي جاكبو – فلوريان فيرتز

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعادل أمس مع برايتون 1-1.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة.