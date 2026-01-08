تنس - الاتحاد الكيني يوضح كيفية مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي

أصدر الاتحاد الكيني لـ التنس بيانا بشأن مشاركة اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر في بطولة ITF W35 نيروبي والتي أثارت الجدل.

وشهدت بطولة نيروبي الدولية للتنس فئة W35 لقطة غير معتادة، بعدما خسرت اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر بشكل قاس في الدور الأول، في مباراة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. (طالع بيان اتحاد التنس المصري)

وجاء بيان الاتحاد الكيني لـ التنس

"يُدرك اتحاد التنس الكيني المخاوف المُثارة بشأن مشاركة اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر في بطولة ITF W35 نيروبي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار تساؤلات حول مستوى أدائها.

مُنحت هاجر بطاقة دعوة للمشاركة في الأسبوع الثاني من البطولة بعد تقديمها طلبًا رسميًا، وقد وصلت صباح الثلاثاء. أصبح المقعد شاغرًا بعد انسحاب اللاعبة التي مُنحت في الأصل بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية، والتي اختارت المشاركة في القرعة التأهيلية. في ذلك الوقت، كانت هاجر اللاعبة الوحيدة الأخرى التي طلبت بطاقة دعوة، وقد اتُخذ القرار بناءً على المعلومات المُقدمة، وحرصًا على الحفاظ على قرعة كاملة ومتوازنة، ودعمًا لتطوير رياضة التنس في إفريقيا.

يُقر اتحاد التنس الكيني، بعد فوات الأوان، بأن منح هذه البطاقة لم يكن مُبررًا. وقد أخذ الاتحاد هذه التجربة بعين الاعتبار، وسيضمن عدم تكرار مثل هذا الأمر النادر للغاية.

تلتزم رابطة التنس الكينية بالنزاهة والشفافية وشفافية المنافسة، بالإضافة إلى مواصلة تطوير رياضة التنس في كينيا وشرق إفريقيا وعموم القارة الإفريقية.

فيما يتعلق بمنح بطاقات الدعوة، تأخذ رابطة التنس الكينية في الاعتبار عوامل مثل أولويات تطوير اللاعبين، والتوازن التنافسي في القرعة، والمعلومات المقدمة من المتقدمين، مع التركيز على اللاعبين الكينيين ولاعبي شرق إفريقيا واللاعبين الأفارقة.

في هذه الحالة، أشارت هاجر إلى امتلاكها مستوى مناسبًا من الخبرة في اللعب التنافسي، وتم منحها بطاقة الدعوة بناءً على المعلومات المقدمة.

نظرًا لصغر سنها وطبيعة التغطية الإعلامية لهذه المباراة، تُدرك رابطة التنس الكينية والاتحاد الدولي للتنس ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لسلامة اللاعبين. وقد تواصلت المنظمتان مع اللاعبين لتقديم الدعم اللازم".

وخسرت هاجر أمام الألمانية لورينا شيدل المصنفة 1026 عالميا بنتيجة 6-0 و6-0 خلال 37 دقيقة فقط، ضمن منافسات بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للتنس، مكتفية بالفوز بثلاث نقاط فقط طوال اللقاء.

وجاءت نقاط اللاعبة المصرية الثلاث بسبب خطأ غير مباشر من المنافسة، وازدواج خطأ في الإرسال مرتين، فيما ارتكبت عبد القادر 20 خطأ مزدوجا في الإرسال، وبلغت نسبة إرسالها الأول 8.3 بالمئة فقط.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذه المباراة الأولى لهاجر على مستوى البطولات الاحترافية، رغم أن صفحتها الرسمية تشير إلى ممارستها التنس منذ سن 14 عاما، وهو ما فتح باب التساؤلات حول كيفية مشاركتها في البطولة.