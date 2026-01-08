تنس - بيان توضيحي من الاتحاد المصري بشأن مشاركة مثيرة للجدل للاعبة في بطولة دولية

أصدر الاتحاد المصري للتنس بيانا توضيحيا بشأن مشاركة المصرية هاجر عبد القادر في بطولة دولية أقيمت في كينيا.

وشهدت بطولة نيروبي الدولية للتنس فئة W35 لقطة غير معتادة، بعدما خسرت اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر بشكل قاس في الدور الأول، في مباراة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت صحيفة ديلي ميل أداء هاجر عبد القادر بالأسوأ على الإطلاق في تاريخ منافسات التنس الدولية.

وجاء بيان الاتحاد المصري للتنس كالآتي:

"بالإشارة إلى هاجر عبد القادر التي تحمل الجنسية المصرية وشاركت في بطولة دولية في كينيا، نود أن نوضح أنها غير مسجلة لدى الاتحاد المصري وغير مدرجة في أي من قوائم لاعبينا الرسمية".

"وبناء على المعلومات المتوفرة لدينا، نعتقد أن اللاعبة تقيم في كينيا وشاركت بدعوة استثنائية مُنحت لها من الاتحاد الكيني، ولا يوجد أي دور مباشر أو غير مباشر في ترشيح اللاعبة أو طلب منحها هذه البطاقة ولا نعلم بأي شكل من الأشكال كيفية مشاركتها في هذه البطولة".

"وبناءً على ذلك، لا نملك أي معلومات فنية أو تنافسية أو إدارية إضافية بخصوص اللاعبة أو ظروف مشاركتها في البطولة حيث ان المشاركة وطريقة الحصول علي البطاقة لا تخص الاتحاد المصري للتنس لأنها بطولة دولية لا تخضع لأي قواعد أو لوائح الاتحاد المصري إنما تتبع لوائح الاتحاد الدولي للتنس التي تنص علي أن كل دولة تنظم بطولة دولية لها الحق في منح بطاقات الدعوة الاستثنائية لأي لاعب يحمل اي جنسية دون تدخل من اتحاده الوطني مما يؤكد أن الاتحاد المصري للتنس ليس له دور ولا يتحمل أي نتائج من مشاركة المذكورة".

وخسرت هاجر أمام الألمانية لورينا شيدل المصنفة 1026 عالميا بنتيجة 6-0 و6-0 خلال 37 دقيقة فقط، ضمن منافسات بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للتنس، مكتفية بالفوز بثلاث نقاط فقط طوال اللقاء.

وجاءت نقاط اللاعبة المصرية الثلاث بسبب خطأ غير مباشر من المنافسة، وازدواج خطأ في الإرسال مرتين، فيما ارتكبت عبد القادر 20 خطأ مزدوجا في الإرسال، وبلغت نسبة إرسالها الأول 8.3 بالمئة فقط.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذه المباراة الأولى لهاجر على مستوى البطولات الاحترافية، رغم أن صفحتها الرسمية تشير إلى ممارستها التنس منذ سن 14 عاما، وهو ما فتح باب التساؤلات حول كيفية مشاركتها في البطولة.

وتمنع لوائح النزاهة التابعة لوكالة نزاهة التنس الدولية بيع بطاقات الدعوة أو استغلالها بأي شكل، على أن يتم منحها فقط بقرار تنظيمي لدعم المواهب المحلية أو سد الفراغات الطارئة في جدول المنافسات.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من منظمي بطولة نيروبي بشأن مشاركة اللاعبة المصرية أو الجدل المثار حول مستواها في اللقاء.