في الجول يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة تطورات أزمة أرض 6 أكتوبر والأرض البديلة.

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

ويكشف لكم FilGoal.com تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر.

لم يناقش مجلس إدارة الزمالك في اجتماعه اليوم الخميس الأرض البديلة، لكن هذا لا يمنع أن الأمر أصبح واقعا ستتم دراسته والاتجاه الأقرب الموافقة عليها.

ولم يصل للمجلس حتى الآن أي عروض حول الأرض الجديدة.

وناقش المجلس الخطابات المرسلة من الشركات والبنوك المتعاقدة على أرض 6 أكتوبر للاستثمار بها لأنها طلبت فسخ العقود بعد سحب الأرض.

وينتظر المجلس القرار الجديد من وزارة الإسكان بشأن الأرض البديلة.

وكشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور. (طالع التفاصيل)

وأصدر الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله رفض مقترح الأرض البديلة لأرض النادي في أكتوبر.(طالع التفاصيل)

ثم أعلن الزمالك تعاونه مع النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها بعد سحب أرض النادي في 6 أكتوبر. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر إم بي سي مصر: "سنرسل خطابا رسميا لرئاسة الجمهورية لشرح موضوع أرض اكتوبر وتوضيح أبعاده. سنلجأ للرئيس السيسي لأن الأمر أكبر من مجلس إدارة الزمالك أو الجمعية العمومية، هذه مشكلة 40 أو 50 مليون زملكاوي. التقارير التي وصلت عن الأرض من الواضح أنها متجزئة، ونحن نريد شرح الوضع الصحيح".