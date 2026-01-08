إصابة سامسون أكنيولا بكسر في الساق.. ويخضع لعملية جراحية

تعرض المهاجم البنيني سامسون أكينيولا مهاجم كاظمة الكويتي، ولاعب الزمالك السابق للإصابة بكسر في الساق.

وكان الزمالك قد فسخ تعاقد مهاجمه البنيني لينضم إلى نادي كاظمة الكويتي. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي كاظمة أن الفحوصات الطبية التي أجريت لسامسون عن تعرضه لكسر في الساق خلال مواجهة الصليبخات في كأس ولي العهد الكويتي.

وأوضح النادي الكويتي أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

ولعب سامسون 37 مباراة مع الزمالك ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويحتل كاظمة المركز الرابع برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 جولات من الدوري الكويتي.