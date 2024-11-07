الزمالك يعلن فسخ تعاقد سامسون.. وفي الجول يكشف التفاصيل

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

دريمز - الزمالك - سامسون أكينيولا

أعلن نادي الزمالك توصله لاتفاق مع سامسون أكينيولا مهاجم الفريق بشأن فسخ تعاقده بالتراضي.

وأوضح بيان الزمالك نجاح الثنائي حسين السيد وعمرو أدهم في التوصل لاتفاق مع اللاعب بشأن فسخ التعاقد.

ووجه مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

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وعلم FilGoal.com تفاصيل فسخ تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا.

وكان سامسون قد انضم إلى الزمالك في صيف 2022 قادما من كاراكاس الفنزويلي.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع سامسون أكينيولا على فسخ تعاقده مقابل التنازل عن 50% من قيمة مستحقاته.

ويحصل سامسون على الـ 50% المتبقية على أقساط.

ويتحمل حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك القيمة المالية المتبقية من مستحقات سامسون أكينيولا.

ولم يلعب سامسون أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 19 مباراة بالموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف بجميع المسابقات.

وبشكل عام لعب سامسون 37 مباراة مع الزمالك ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

الزمالك سامسون أكينيولا فسخ التعاقد
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