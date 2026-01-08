الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد الجولة الثالثة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الجولة الثالثة من منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتشهد الجولة الثالثة مواجهة مصرية بين الزمالك والمصري ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وكانت قد أقيمت جولتان من البطولتين قبل التوقف بسبب منافسات أمم إفريقيا.

وجاءت مواعيد الأندية المصرية في الجولة الثالثة كالآتي:

الجمعة 23 يناير - الأهلي × يانج أفريكانز - 6 مساء

السبت 24 يناير - نهضة بركان × بيراميدز - 9 مساء

الأحد 25 يناير - الزمالك × المصري - 9 مساء

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى ونجح في تحقيق انتصارين بأول جولتين ضد كل من ريفيرز يونايتد وباور ديناموز.

ويتساوى بيراميدز مع نهضة بركان في النقاط بست نقاط لكل منهما.

أما الأهلي ففي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي بينما تغلب على شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الافتتاحية.

وينفرد المصري بصدارة المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على كل من كايزر تشيفز وزيسكو.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط من انتصار على زيسكو وتعادل أمام كايزر تشيفز.