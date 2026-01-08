الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد الجولة الثالثة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

الخميس، 08 يناير 2026 - 14:45

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الجولة الثالثة من منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: تشيلسي أبطال العالم وليس فريق أكاديميات هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة أمم إفريقيا - أماد ديالو: الفوز الافتتاحي يمهد للقادم.. وشرط لتصبح بطلا جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة

وتشهد الجولة الثالثة مواجهة مصرية بين الزمالك والمصري ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وكانت قد أقيمت جولتان من البطولتين قبل التوقف بسبب منافسات أمم إفريقيا.

وجاءت مواعيد الأندية المصرية في الجولة الثالثة كالآتي:

الجمعة 23 يناير - الأهلي × يانج أفريكانز - 6 مساء

السبت 24 يناير - نهضة بركان × بيراميدز - 9 مساء

الأحد 25 يناير - الزمالك × المصري - 9 مساء

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى ونجح في تحقيق انتصارين بأول جولتين ضد كل من ريفيرز يونايتد وباور ديناموز.

ويتساوى بيراميدز مع نهضة بركان في النقاط بست نقاط لكل منهما.

أما الأهلي ففي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي بينما تغلب على شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الافتتاحية.

وينفرد المصري بصدارة المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على كل من كايزر تشيفز وزيسكو.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط من انتصار على زيسكو وتعادل أمام كايزر تشيفز.

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الأهلي بيراميدز الزمالك المصري
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر إجمان: تعافيت من الإصابة.. ومواجهة الكاميرون صعبة على الطرفين أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: تفوق الكاميرون تاريخيا من الماضي.. ونقبل الانتقاد والضغط الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي لـ ألمانيا أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية خبر في الجول - لاشين وفيصل جاهزان لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم تدريب منتخب مصر - تأهيل تريزيجيه.. ومشاركة مهند لاشين استعدادا لـ كوت ديفوار تقرير: لاعبو نيجيريا يرفضون التدرب أو السفر لمواجهة الجزائر قبل صرف المكافآت أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون
أخر الأخبار
النني يشارك في فوز الجزيرة على عجمان بالدوري الإماراتي 5 دقيقة | المحترفون
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الوداد أتم اتفاقه مع صلاح مصدق.. وسيلحق بمعسكر قطر 24 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك 55 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - آيت نوري: لم يتبق الآن سوى المنتخبات القوية 57 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف ساعة | أمم إفريقيا
البنك الأهلي يقبل استقالة عبد الواحد السيد ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520851/الاتحاد-الإفريقي-يعلن-مواعيد-الجولة-الثالثة-من-بطولتي-دوري-الأبطال-والكونفدرالية