أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكاميرون: ندرك صعوبة مواجهة المغرب ولكن

يدرك ديفيد باجو مدرب الكاميرون مدى صعوبة مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويصطدم منتخب الكاميرون بنظيره المغربي مستضيف البطولة يوم الجمعة.

وقال باجو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "المغرب حاليا في قمة تصنيف المنتخبات الإفريقية والمهمة لن تكون سهلة".

وأضاف "يجب علينا أن نواصل التركيز خصوصا وأن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الشباب".

وأكمل مدرب الكاميرون "الماضي لا يضمن الحاضر ونحن بكامل التركيز قبل مواجهة المغرب".

وتابع "لاعبو الكاميرون يرغبون في تدوين أسمائهم في سجلات تاريخ الكرة الإفريقية".

وواصل "المغرب يدخل المباراة بصفته البلد المنظم، إلى جانب امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، ليس فقط على المستوى الفردي، بل أيضا من حيث الانسجام والعمل الجماعي، وهو ما يمنح المواجهة طابعا خاصا وحافزا إضافيا للمنتخب الكاميروني".

وأتم "ندرك صعوبة المباراة، لكننا عازمون على خوضها بروح تنافسية عالية، سنخوض التحدي، وسنبقى في قمة التركيز".

الفائز من لقاء المغرب والكاميرون سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا الأربعاء المقبل.