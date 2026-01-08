هاني سعيد يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ثلاثي الزمالك

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع ثلاثي الزمالك، أحمد فتوح وناصر ماهر، والمغربي محمود بنتايك.

وتعرض محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بنين بثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عبر إم بي سي مصر 2: "نحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر بعد إصابة محمد حمدي. لدينا كريم حافظ، وهو لاعب رائع، لكننا بحاجة إلى ضم لاعب إضافي في هذا المركز، ولا صحة لما يتردد عن التفاوض مع بنتايك أو فتوح".

وأضاف "ناصر ماهر لاعب رائع، وفي حال نجاحنا في ضمه سيكون إضافة كبرى للفريق، لكن حتى الآن لا يوجد شيء ملموس".

وترددت أنباء عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع محمود بنتايك وأحمد فتوح بعد إصابة محمد حمدي.

وكان مصدرمن بيراميدز قد قال في وقت سابق لـFilGoal.com "لم ندخل في مفاوضات مع محمود بنتايج كما يتردد".

وأضاف "لا يوجد مكان شاغر لضم لاعبين أجانب، وفي حال توفر مكان الأولوية ليست لظم ظهير أيسر أجنبي".

ويضم بيراميدز بين صفوفه كل من: بلاتي توريه (بوركينا فاسو)، وليد الكرتي، ومحمد الشيبي (المغرب)، فيستون ماييلي (الكونغو)، وإيفرتون دا سيلفا (البرازيل).

وكان نادي الزمالك قد رد في بيان رسمي على أنباء فسخ محمود بنتايك لتعاقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وكان بنتايك قد تقدم بإنذار للزمالك لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يقوم النادي بإيداع جزء من مستحقاته المتأخرة بحسابه.

