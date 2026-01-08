خبر في الجول - الجزائري بوشامة يصل القاهرة لإتمام انتقاله للبنك الأهلي
الخميس، 08 يناير 2026 - 12:14
كتب : عمرو نبيل
وصل الجزائري صلاح بوشامة لاعب وفاق سطيف إلى القاهرة تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله لنادي البنك الأهلي.
صلاح بوشامة
النادي : وفاق سطيف
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن البنك الأهلي أتم الاتفاق مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)
وحسبما علم FilGoal.com فإن الجزائري صلاح بوشامة وصل إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي وإتمام إجراءات انتقاله للبنك الأهلي.
ويبلغ صلاح بوشامة من العمر 24 عاما ولم يلعب خلال مسيرته إلا مع وفاق سطيف.
وارتبط اسم صلاح بوشامة بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.
وسيكون صلاح بوشامة هو أولى صفقات البنك الأهلي الشتوية.
ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري بعد لعب 13 مباراة
