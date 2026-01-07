خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم صلاح بوشامة من وفاق سطيف
الأربعاء، 07 يناير 2026 - 11:40
كتب : عمرو نبيل
أتم البنك الأهلي اتفاقه مع نادي وفاق سطيف الجزائري لضم لاعبه صلاح بوشامة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
صلاح بوشامة
النادي : وفاق سطيف
وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي أتم الاتفاق مع اللاعب وسيصل إلى مصر خلال الساعات المقبلة.
وذلك للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود.
ويبلغ صلاح بوشامة من العمر 24 عاما ولم يلعب خلال مسيرته إلا مع وفاق سطيف.
وارتبط اسم صلاح بوشامة بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.
وسيكون صلاح بوشامة هو أولى صفقات البنك الأهلي الشتوية.
ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري بعد لعب 13 مباراة.
نرشح لكم
معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك سيراميكا كليوباترا يعلن تلقي لاعبه الشاب دعوة لقضاء معايشة في رايو فايكانو "تم حفظ التحقيق في الواقعة".. سيراميكا كليوباترا يوضح تفاصيل حادث فخري لاكاي كأس عاصمة مصر - إنبي يؤزم موقف سيراميكا بثنائية.. وبتروجت يؤمن تأهل بانتصار على الجونة مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: دعمنا الدفاع بلاعب مغربي.. واقتربنا من ضم خالد عبد الفتاح إصابة إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري بشرخ في عظمة الشظية