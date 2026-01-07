خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم صلاح بوشامة من وفاق سطيف

أتم البنك الأهلي اتفاقه مع نادي وفاق سطيف الجزائري لضم لاعبه صلاح بوشامة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي أتم الاتفاق مع اللاعب وسيصل إلى مصر خلال الساعات المقبلة.

وذلك للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود.

ويبلغ صلاح بوشامة من العمر 24 عاما ولم يلعب خلال مسيرته إلا مع وفاق سطيف.

وارتبط اسم صلاح بوشامة بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وسيكون صلاح بوشامة هو أولى صفقات البنك الأهلي الشتوية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري بعد لعب 13 مباراة.