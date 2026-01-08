دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا

الخميس، 08 يناير 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو - مانشستر سيتي

أوضح جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي أن فريقه يشعر بخيبة أمل بعد تعادله 1-1 مع برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

على الرغم من أن سيتي لم يخسر في آخر 11 مباراة، غير أنه تعادل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، في ظل سباق القمة مع أرسنال.

وقال دوكو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون، كنا نطمح للفوز بهذه المباراة، وأتيحت لنا فرص كثيرة لتحقيق ذلك، وكنا بحاجة فقط لتسجيل الأهداف لنشعر براحة أكبر".

أخبار متعلقة:
ماركا: شكوك حول مشاركة روديجر في دربي السوبر أثليتك: سيمينيو يخضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون "كوب أرسنال" يثير الجدل في خسارة توتنام أمام بورنموث.. وفرانك يبرر موقفه

وأضاف "الأمر محبط للغاية، فاللوم لا يقع على الخصم، بل علينا نحن، أهدرنا بعض الفرص، ثم وضعنا أنفسنا في مأزق، نحن السبب، لذا نشعر ببعض الإحباط لأننا نعلم أننا كنا قادرين على تقديم أداءٍ أفضل من حيث تسجيل الأهداف".

وأكمل "هناك بعض اللاعبين الأساسيين الغائبين، لكن هذا ليس عذرا، أعتقد أن جميع اللاعبين الذين شاركوا ضد برايتون، سواءً على أرض الملعب أو على مقاعد البدلاء، قادرون على حسم المباريات لصالحنا".

وتابع البلجيكي "ننتظر عودة المصابين والغائبين، ولكن في هذه الأثناء، لدينا لاعبون عليهم بذل المزيد من الجهد والقيام بدورهم".

وأتم "لا نركز على ترتيب الفرق بل نركز على أنفسنا ونسعى للفوز بالمباريات، وفي النهاية، سنرى أين سنكون".

ويحتل سيتي وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يستضيف ليفربول يوم الخميس.

جيريمي دوكو مانشستر سيتي برايتون
نرشح لكم
فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون "كوب أرسنال" يثير الجدل في خسارة توتنام أمام بورنموث.. وفرانك يبرر موقفه مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز الثالث على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام برايتون الدوري الإنجليزي - تشيلسي يخسر مجددا أمام أنظار روسنيور.. وبورنموث يعود لتحقيق الانتصارات تخطى دروجبا والهدف الـ 35 ألف.. أرقام قياسية مختلفة لـ هالاند بعد تسجيله أمام برايتون
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكاميرون: ندرك صعوبة مواجهة المغرب ولكن 15 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي 50 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر ساعة | أمم إفريقيا
تنس - بيان توضيحي من الاتحاد المصري بشأن مشاركة مثيرة للجدل للاعبة في بطولة دولية ساعة | رياضات أخرى
هاني سعيد يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ثلاثي الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الجزائري بوشامة يصل القاهرة لإتمام انتقاله للبنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
فاروق جعفر: ابن باتريس لومومبا لعب في الزمالك 7 سنوات 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520841/دوكو-نشعر-بخيبة-أمل-بعد-التعادل-مع-برايتون-ولا-ننظر-للترتيب-حاليا