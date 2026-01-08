دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا

أوضح جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي أن فريقه يشعر بخيبة أمل بعد تعادله 1-1 مع برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

على الرغم من أن سيتي لم يخسر في آخر 11 مباراة، غير أنه تعادل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، في ظل سباق القمة مع أرسنال.

وقال دوكو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون، كنا نطمح للفوز بهذه المباراة، وأتيحت لنا فرص كثيرة لتحقيق ذلك، وكنا بحاجة فقط لتسجيل الأهداف لنشعر براحة أكبر".

وأضاف "الأمر محبط للغاية، فاللوم لا يقع على الخصم، بل علينا نحن، أهدرنا بعض الفرص، ثم وضعنا أنفسنا في مأزق، نحن السبب، لذا نشعر ببعض الإحباط لأننا نعلم أننا كنا قادرين على تقديم أداءٍ أفضل من حيث تسجيل الأهداف".

وأكمل "هناك بعض اللاعبين الأساسيين الغائبين، لكن هذا ليس عذرا، أعتقد أن جميع اللاعبين الذين شاركوا ضد برايتون، سواءً على أرض الملعب أو على مقاعد البدلاء، قادرون على حسم المباريات لصالحنا".

وتابع البلجيكي "ننتظر عودة المصابين والغائبين، ولكن في هذه الأثناء، لدينا لاعبون عليهم بذل المزيد من الجهد والقيام بدورهم".

وأتم "لا نركز على ترتيب الفرق بل نركز على أنفسنا ونسعى للفوز بالمباريات، وفي النهاية، سنرى أين سنكون".

ويحتل سيتي وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يستضيف ليفربول يوم الخميس.