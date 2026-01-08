فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون

أعرب دارين فليتشر المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد عن خيبة أمله بعد التعادل ضد بيرنلي.

وأشار فليتشر إلى أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز قياسا بعدد الفرص والأداء داخل الملعب.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال فليتشر في تصريحات لقناة سكاي سبورتس عقب اللقاء: "محبط لأننا لم نفز بالمباراة، صنعنا فرصا كافية للفوز، كان لدينا تسديدات وفرصتان تم تشتيتهما من على خط المرمى".

وأضاف "لا أفهم سبب إلغاء الهدف بداعي الخطأ مع ليساندرو مارتينيز، ولو نظرنا لكل ما حدث فالتعادل 2-2 مخيب للآمال".

وشدد "بالتأكيد الأمر أكثر إحباطا، عندما تتقدم 2-1 تريد حسم المباراة وتسجيل هدف ثالث، هدف بيرنلي كان جيدا ولا يمكن فعل الكثير حياله، لكن بعد العودة في الشوط الثاني وإظهار الشخصية كان يجب أن نفوز".

وأوضح فليتشر "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، الالتزام والمجهود كانا واضحين، نحاول استيعاب أفكار جديدة في وقت قصير، وأنا راض عن مستوياتهم، وأعلم أن لديهم الكثير ليقدموه خلال الفترة المقبلة".

وتحدث فليتشر عن تألق سيسكو وتسجيل هدفين "كان بحاجة كبيرة للتسجيل، تحدثت معه قبل المباراة وأكدت له مدى جودته، تحركاته كانت رائعة داخل منطقة الجزاء وسجل هدفين بشكل مميز".

واختتم فليتشر تصريحاته قائلا: "تحدثت مع الإدارة وسأتولى القيادة في المباراة المقبلة أمام برايتون، ونتعامل مع الأمور مباراة بمباراة، وكل تركيزي على ذلك فقط".