فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون

الخميس، 08 يناير 2026 - 11:17

كتب : FilGoal

دارين فليتشر

أعرب دارين فليتشر المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد عن خيبة أمله بعد التعادل ضد بيرنلي.

أخبار متعلقة:
الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز الثالث على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام برايتون تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو أساسيا ضمن خيارات فليتشر ضد بيرنلي فليتشر يوضح موقف ماينو من المشاركة مع مانشستر يونايتد

وأشار فليتشر إلى أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز قياسا بعدد الفرص والأداء داخل الملعب.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال فليتشر في تصريحات لقناة سكاي سبورتس عقب اللقاء: "محبط لأننا لم نفز بالمباراة، صنعنا فرصا كافية للفوز، كان لدينا تسديدات وفرصتان تم تشتيتهما من على خط المرمى".

وأضاف "لا أفهم سبب إلغاء الهدف بداعي الخطأ مع ليساندرو مارتينيز، ولو نظرنا لكل ما حدث فالتعادل 2-2 مخيب للآمال".

وشدد "بالتأكيد الأمر أكثر إحباطا، عندما تتقدم 2-1 تريد حسم المباراة وتسجيل هدف ثالث، هدف بيرنلي كان جيدا ولا يمكن فعل الكثير حياله، لكن بعد العودة في الشوط الثاني وإظهار الشخصية كان يجب أن نفوز".

وأوضح فليتشر "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، الالتزام والمجهود كانا واضحين، نحاول استيعاب أفكار جديدة في وقت قصير، وأنا راض عن مستوياتهم، وأعلم أن لديهم الكثير ليقدموه خلال الفترة المقبلة".

وتحدث فليتشر عن تألق سيسكو وتسجيل هدفين "كان بحاجة كبيرة للتسجيل، تحدثت معه قبل المباراة وأكدت له مدى جودته، تحركاته كانت رائعة داخل منطقة الجزاء وسجل هدفين بشكل مميز".

واختتم فليتشر تصريحاته قائلا: "تحدثت مع الإدارة وسأتولى القيادة في المباراة المقبلة أمام برايتون، ونتعامل مع الأمور مباراة بمباراة، وكل تركيزي على ذلك فقط".

مانشستر يونايتد فليتشر الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا "كوب أرسنال" يثير الجدل في خسارة توتنام أمام بورنموث.. وفرانك يبرر موقفه مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز الثالث على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام برايتون الدوري الإنجليزي - تشيلسي يخسر مجددا أمام أنظار روسنيور.. وبورنموث يعود لتحقيق الانتصارات تخطى دروجبا والهدف الـ 35 ألف.. أرقام قياسية مختلفة لـ هالاند بعد تسجيله أمام برايتون
أخر الأخبار
دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاروق جعفر: ابن باتريس لومومبا لعب في الزمالك 7 سنوات 14 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: شكوك حول مشاركة روديجر في دربي السوبر 17 دقيقة | الدوري الإسباني
أثليتك: سيمينيو يخضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي 33 دقيقة | ميركاتو
سباحة - وزير الرياضة يعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية 36 دقيقة | رياضات أخرى
فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"كوب أرسنال" يثير الجدل في خسارة توتنام أمام بورنموث.. وفرانك يبرر موقفه ساعة | الدوري الإنجليزي
معلول: كهربا طلب الرحيل عن القادسية ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520836/فليتشر-محبط-لأننا-لم-نفز-أمام-بيرنلي-وأقود-مانشستر-ضد-برايتون