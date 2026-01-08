"كوب أرسنال" يثير الجدل في خسارة توتنام أمام بورنموث.. وفرانك يبرر موقفه

الخميس، 08 يناير 2026 - 10:53

كتب : FilGoal

توماس فرانك - المدير الفني لفريق توتنام

تلقى توتنام هزيمة جديدة بعدما سقط أمام بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ليتجمد رصيده عند 27 نقطة من 21 مباراة.

وشهد اللقاء لقطة مثيرة، بعدما التقطت عدسات الكاميرات توماس فرانك المدير الفني لتوتنام وهو يشرب من كوب يحمل شعار أرسنال، الغريم التقليدي، قبل انطلاق المباراة.

وخطف أنطوان سيمينيو هدف الفوز القاتل لبورنموث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه أول انتصار بعد سلسلة امتدت 11 مباراة دون فوز.

وبرر فرانك لقطة كوب أرسنال في تصريحات صحفية قائلا: "لم ألاحظ الأمر على الإطلاق، وسيكون من الغباء الشديد أن أفعل ذلك عن قصد".

وأضاف "الكوب كان موجودا في غرفة الملابس من المباراة السابقة، ومن المحزن أن نناقش أمورا كهذه بدلا من كرة القدم".

واختتم فرانك تصريحاته "الأمر مؤلم للغاية، كنا أقرب للفوز عند التعادل 2-2، وصناعة الفرص كانت في صالحنا، لكن استقبال هدف في الدقيقة 96 صعب جدا".

وشهدت نهاية اللقاء توترا بين بعض لاعبي توتنام والجماهير، حيث دخل ميكي فان دي فين وجواو بالينيا وبيدرو بورو في مشادات مع المشجعين بعد صافرة النهاية.

وسجل لبورنموث كل من إيفانيلسون وجونيور كروبي، فيما أحرز توتنهام هدفه الثاني عبر جواو بالينيا بمقصية رائعة قبل أن يحسم سيمينيو اللقاء في اللحظات الأخيرة.

