مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا

ودع أندوني إيراولا المدير الفني لـ بورنموث، لاعبه أنطوان سيمينيو، المقرر أن ينضم إلى مانشستر سيتي خلال الساعات القادمة.

وقال إيراولا في تصريحات عقب المباراة لـ بي بي سي، عن هل كانت هذه آخر مباراة لسيمينيو مع بورنموث؟ "أعتقد أنها كانت كذلك، لسوء حظنا أعتقد أنها كانت كذلك".

وفاز بورنموث أمام توتنام هوتسبير بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وحقق سيمينيو هدف الفوز لبورنموث في الدقيقة 95 ليودع فريقه بمنحه نقاط المباراة الثلاث.

وأثنى المدير الفني لبورنموث على لاعبه: "لقد كان، إن لم يكن الأفضل، فهو من بين أفضل اللاعبين الذين دربتهم، لقد تحسن في كل موسم".

وأكمل "سيمينيو سجل 10 أهداف في نصف موسم، ولم يلعب حتى كمهاجم صريح."

وأتم "الأمر لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يشمل جوانب عديدة، القوة البدنية، والتعامل مع الكرات العالية، والمهارات الدفاعية. سنفتقده بشدة".

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن تحديد يوم الخميس موعدا للكشف الطبي لسيمينيو مع مانشستر سيتي، وذلك من أجل ضمه في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو في يناير المقبل.

عقد سيمينيو مع بورنموث به شرط جزائي سيتم تفعيله في يناير المقبل.

سيمينيو سجل 9 أهداف في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم.