جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة

عقّب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على اقتراب أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث من الانضمام لفريقه.

وقال جوارديولا في تصريحات لسكاي سبورتس عقب مواجهة فريقه أمام برايتون عن انتقال سيمينيو "لا فكرة لدي".

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن تحديد يوم الخميس موعدا للكشف الطبي لسيمينيو مع مانشستر سيتي، لينضم للفريق خلال الانتقالات الشتوية.

وتعادل مانشستر سيتي أمام برايتون بهدف لكل فريق في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح جوارديولا في تصريحاته "أنا سعيد للغاية بأداء الفريق. أهدرنا الكثير من الفرص. تسجيل الأهداف أمر لا بد منه، لكننا لم ننجح في ذلك."

وأكمل "لم نسجل هدفاً. هذا كل ما في الأمر. أحياناً نسجل، وأحياناً لا. علينا أن نستمر في المحاولة."

وعن أداء ماكس ألين الذي شارك لأول مرة كمدافع للفريق "المشكلة ليست دفاعية. لدينا غيابات أكثر هناك، لكن المشكلة ليست دفاعية."

وتابع "اللاعبون يؤدون ذلك على أكمل وجه. أنا أحب طريقة لعبنا. نلعب بشكل هجومي، لكننا لا نسجل الأهداف."

وعن فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي "ثلاث مباريات لم نفز بها. أصبح الفوز بالدوري أكثر صعوبة الآن. سنواصل اللعب."

وتعادل مانشستر سيتي 3 مباريات على التوالي أمام سندرلاند وتشيلسي وبرايتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 43 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا، فيما يبتعد أرسنال بفارق 5 نقاط.

ويلتقي أرسنال المتصدر بـ 48 أمام أرسنال مساء الخميس في ختام مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وأتم حديثه بالرد على سؤال حول النقاش الحاد على خط التماس مع مدرب برايتون فابيان هورزلر: "كل شيء على ما يرام".