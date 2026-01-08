الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز

الخميس، 08 يناير 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - مانشستر يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي بنتيجة 2-2 في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقاد دارين فليتشر الشياطين الحمر فنيا بعد إقالة روبن أموريم.

وتقدم بيرنلي بهدف أول في الدقيقة 13 عن طريق إيدين هيفين بشكل عكسي بعدما ارتطمت كرة عرضية بقدمه وتحولت في الشباك.

أخبار متعلقة:
مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير الثالث على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام برايتون الدوري الإنجليزي - تشيلسي يخسر مجددا أمام أنظار روسنيور.. وبورنموث يعود لتحقيق الانتصارات تخطى دروجبا والهدف الـ 35 ألف.. أرقام قياسية مختلفة لـ هالاند بعد تسجيله أمام برايتون

وفي الدقيقة 50 حول بنجامين سيسكو من لمسة واحدة بينية برونو فيرنانديز في الشباك لتصبح النتيجة 1-1.

وبعد 10 دقائق تقدم يونايتد بهدف سيسكو من لمسة واحدة بعد عرضية باتريك دورجو.

وتعادل أصحاب الأرض بتسديدة رائعة من أنتوني في الدقيقة 66.

وحاول لاعبو يونايتد في الثواني الأخيرة خطف الفوز لكن دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل.

التعادل أبقى يونايتد في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

فيما ظل بيرنلي في المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وحقق نيوكاسل فوزا ماراثونيا بنتيجة 4-3 بالفوز على ليدز يونايتد.

وتقدم ليدز بهدف براندن أراونسون في الدقيقة 32، وعدّل هارفي بارنز النتيجة بعد 4 دقائق.

وسجل كالفيرت لوين هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 45+5 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليدز بنتيجة 2-1.

وأدرك جولينتون التعادل في الدقيقة 54، ثم أعاد أراونسون التقدم للضيوف في الدقيقة 79.

وعاد نيوكاسل في المباراة بهدف من ركلة جزاء سجلها برونو جيماريش في الدقيقة 90+1.

وخطف بارنز الفوز القاتل لجيوش المدينة في الدقيقة 90+12.

الفوز الثالث على التوالي لنيوكاسل رفع رصيده لـ 32 نقطة في المركز السادس.

فيما ظل ليدز دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي برصيد 22 نقطة في المركز الـ 16.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بيرنلي نيوكاسل ليدز يونايتد
نرشح لكم
مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة الثالث على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام برايتون الدوري الإنجليزي - تشيلسي يخسر مجددا أمام أنظار روسنيور.. وبورنموث يعود لتحقيق الانتصارات تخطى دروجبا والهدف الـ 35 ألف.. أرقام قياسية مختلفة لـ هالاند بعد تسجيله أمام برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (2)-(2) مانشستر يونايتد.. تعادل تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو أساسيا ضمن خيارات فليتشر ضد بيرنلي انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) برايتون.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شكشك: أتمنى الانضمام لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق" 2 ساعة | رياضات أخرى
مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة 2 ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520826/الدوري-الإنجليزي-مانشستر-يونايتد-يتعادل-مع-بيرنلي-ونيوكاسل-يحقق-فوزا-ماراثونيا-على-ليدز