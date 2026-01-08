الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز

تعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي بنتيجة 2-2 في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقاد دارين فليتشر الشياطين الحمر فنيا بعد إقالة روبن أموريم.

وتقدم بيرنلي بهدف أول في الدقيقة 13 عن طريق إيدين هيفين بشكل عكسي بعدما ارتطمت كرة عرضية بقدمه وتحولت في الشباك.

في أول مباراة بعد رحيل أموريم، مانشستر يونايتد يتلقى الهدف الأول بنيران صديقة! 😮⚽#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/IOGl7LBj3o — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 7, 2026

وفي الدقيقة 50 حول بنجامين سيسكو من لمسة واحدة بينية برونو فيرنانديز في الشباك لتصبح النتيجة 1-1.

وبعد 10 دقائق تقدم يونايتد بهدف سيسكو من لمسة واحدة بعد عرضية باتريك دورجو.

هدف على الطائر من بنجامين سيسكو#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/wdk8YabUox — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 7, 2026

وتعادل أصحاب الأرض بتسديدة رائعة من أنتوني في الدقيقة 66.

وحاول لاعبو يونايتد في الثواني الأخيرة خطف الفوز لكن دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل.

التعادل أبقى يونايتد في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

فيما ظل بيرنلي في المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وحقق نيوكاسل فوزا ماراثونيا بنتيجة 4-3 بالفوز على ليدز يونايتد.

وتقدم ليدز بهدف براندن أراونسون في الدقيقة 32، وعدّل هارفي بارنز النتيجة بعد 4 دقائق.

وسجل كالفيرت لوين هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 45+5 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليدز بنتيجة 2-1.

⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ Dominic Calvert-Lewin's ninth Premier League goal of the season has put @LUFC 2-1 up against Newcastle pic.twitter.com/oJMjrADqkK — Premier League (@premierleague) January 7, 2026

وأدرك جولينتون التعادل في الدقيقة 54، ثم أعاد أراونسون التقدم للضيوف في الدقيقة 79.

وعاد نيوكاسل في المباراة بهدف من ركلة جزاء سجلها برونو جيماريش في الدقيقة 90+1.

وخطف بارنز الفوز القاتل لجيوش المدينة في الدقيقة 90+12.

هارفي بارنيس يسجّل هدف الفوز لنيوكاسل يونايتد في اللحظات الأخيرة ويشعل المدرجات في ملعب سانت جيمس بارك. انتصار درامي يُنهي المباراة بنتيجة نيوكاسل 4️⃣ – 3️⃣ ليدز #الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/aUom3Lp4c2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 7, 2026

الفوز الثالث على التوالي لنيوكاسل رفع رصيده لـ 32 نقطة في المركز السادس.

فيما ظل ليدز دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي برصيد 22 نقطة في المركز الـ 16.