الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي لـ ألمانيا

أوضح حمادة الشربيني رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب الحالة البدنية لـ محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأفيال في ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية.

وقال رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب عبر MBC مصر 2: "تحسنت حالة تريزيجيه تدريجيا وركض حول الملعب في مران اليوم وسيتحدد موقفه النهائي غدا الخميس، وإذا تأهلنا لنصف النهائي سيكون متواجدا معنا".

وأدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، تدريبات تأهيلية بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة بنين في دور الـ 16.

وأضاف "نحاول استخراج تأشيرة السفر لمحمد حمدي إلى ألمانيا من هنا في المغرب، وإذا لم نستطع استخراجها سيعود إلى القاهرة ومنها إلى ألمانيا".

وتعرض حمدي لقطع في الرباط الصليبي خلال الشوط الأول أمام بنين.

وأكمل "لم تصلنا أي عقوبات من كاف بشأن حسام حسن".

وأردف "مشاركة مصطفى محمد المتأخرة ضد بنين؟ هو من الركائز الأساسية في الفريق ولا نريد أن تأخذ الأمور أكبر من حجمها".

وواصل "لا يوجد تنظيم لرحلات جماهيرية من مصر حتى الآن ونتمنى في حال وصولنا للمباراة النهائية حدوث ذلك من أجل أن نحتفل جميعا، وندرس الأمر مع أشرف صبحي وزير الرياضة".

وأتم "لا صحة لشراء اتحاد الكرة لتذاكر مباراة مصر وكوت ديفوار لتوزيعها على الجماهير في المغرب".

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.