الثالث على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام برايتون

واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي بتعادل ثالث على التوالي.

وتعادل مانشستر سيتي هذه المرة على ملعبه أمام برايتون بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

وسجل إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء سددها على يسار حارس المرمى.

بينما سجل ميتوما هدف برايتون في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرسنال الذي يلاقي ليفربول مساء غدا الخميس.

أما برايتون فرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام مانشستر يونايتد يوم 17 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة 22.

إيرلينغ هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي من علامة الجزاء! ⚽

نزيف مستمر

أهدر مانشستر سيتي نقطتين جديدتين في سباق الدوري الإنجليزي بعد التعادل الثالث على التوالي.

وافتتح مانشستر سيتي سلسلة التعادلات بتعادل سلبي أمام سندرلاند ثم تعادلين بهدف لكل فريق أمام كل من تشيلسي وبرايتون على الترتيب.

أرقام هالاند القياسية

واصل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية بعد تسجيله في شباك برايتون.

وتخطى هالاند عدد أهداف ديديه دروجبا في الدوري الإنجليزي، بهدفه أمام برايتون.

وجاءت أرقام هالاند القياسية من هدفه أمام برايتون كالآتي:

- سجل 105 هدفا في الدوري الإنجليزي ليتخطى دروجبا صاحب الـ 104.

- سجل 60 هدفا على أرض فريقه، ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي لم يسجل لاعب أكثر من 39 هدفا على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي.

- سجل الهدف رقم 35 ألف في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد أربع سنوات و131 يوميا من هدف كريس وود مع بيرنلي ضد ليدز صاحب الهدف رقم 30 ألف في أغسطس 2021.

- رفع هالاند رصيده إلى 150 هدفا مع مانشستر سيتي خلال 174 مباراة في مختلف المسابقات.