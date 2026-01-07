الدوري الإنجليزي - تشيلسي يخسر مجددا أمام أنظار روسنيور.. وبورنموث يعود لتحقيق الانتصارات

واصل تشيلسي نتائجه السلبية في آخر 5 مباريات بالخسارة من فولام في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، فيما حقق بورنموث الفوز لأول مرة بعد غياب 11 جولة.

وفي كرافين كوتديج معقل فولام فاز صاحب الأرض على تشيلسي تحت أنظار مدربه الجديد ليام روسنيور بنتيجة 2-1.

وتعرض مارك كوكوريا للطرد في الدقيقة 22 ليكمل البلوز اللقاء بـ 10 لاعبين.

وسجل هاري ويلسون هدفا ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني تقدم فولام عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 55 وأدرك ليام ديلاب التعادل للضيوف في الدقيقة 72.

وخطف فولام الفوز بهدف هاري ويلسون في الدقيقة 81.

الويلزي هاري ويلسون يضيف الهدف الثاني لفولهام في شباك تشيلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/SZGG5pPyMV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 7, 2026

وتراجع تشيلسي للمركز السابع برصيد 31 نقطة دون فوز في آخر 5 مباريات، فيما أصبح فولام ثامنا بنفس رصيد النقاط.

وانتصر برينتفورد بنتيجة 3-0 على سندرلاند أمام أنصاره.

وسجل إيجور تياجو هدفين في الدقيقتين 30 و65، وأضاف يهور يارمولوك الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وأصبح تياجو أكثر لاعب برازيلي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا.

يارموليوك يضيف الهدف الثالث لبرينتفورد برينتفورد 3-0 سندرلاند#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/yqoKBnhb5d — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 7, 2026

وأهدر إنزو لو في ركلة جزاء لصالح سندرلاند في الدقيقة 60.

وارتقى برينتفورد للمركز الخامس برصيد 33 نقطة فيما تراجع سندرلاند للمركز التاسع برصيد 30 نقطة.

وحقق بورنموث الفوز الأول له منذ الجولة التاسعة بعد 11 مباراة دون فوز في الدوري الإنجليزي.

وخطف بورنموث الفوز على توتنام بنتيجة 3-2، وتقدم الديوك بهدف ماتيس تيل في الدقيقة 5.

وقلب بورنموث تأخره في الشوط الأول بهدفين من إيفانيلسون وكروبي في الدقيقتين 22 و36.

وتعادل توتنام في الدقيقة 78 عن طريق جواو بالينيا من ركلة مقصية رائعة.

Joao Palhinha scored @SpursOfficial's equaliser with this bicycle kick 🤯 pic.twitter.com/LRGsBKwPbE — Premier League (@premierleague) January 7, 2026

وخطف سيمينو الفوز لفريقه بهدف في الدقيقة 90+5.

وارتقى الفريق للمركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، فيما تراجع توتنام للمركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

وتعادل أستون فيلا وكريستال بالاس سلبيا.