الدوري الإنجليزي - تشيلسي يخسر مجددا أمام أنظار روسنيور.. وبورنموث يعود لتحقيق الانتصارات

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

تشيلسي - فولام - راؤول خيمينيز

واصل تشيلسي نتائجه السلبية في آخر 5 مباريات بالخسارة من فولام في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، فيما حقق بورنموث الفوز لأول مرة بعد غياب 11 جولة.

وفي كرافين كوتديج معقل فولام فاز صاحب الأرض على تشيلسي تحت أنظار مدربه الجديد ليام روسنيور بنتيجة 2-1.

وتعرض مارك كوكوريا للطرد في الدقيقة 22 ليكمل البلوز اللقاء بـ 10 لاعبين.

وسجل هاري ويلسون هدفا ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني تقدم فولام عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 55 وأدرك ليام ديلاب التعادل للضيوف في الدقيقة 72.

وخطف فولام الفوز بهدف هاري ويلسون في الدقيقة 81.

وتراجع تشيلسي للمركز السابع برصيد 31 نقطة دون فوز في آخر 5 مباريات، فيما أصبح فولام ثامنا بنفس رصيد النقاط.

Image

وانتصر برينتفورد بنتيجة 3-0 على سندرلاند أمام أنصاره.

وسجل إيجور تياجو هدفين في الدقيقتين 30 و65، وأضاف يهور يارمولوك الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وأصبح تياجو أكثر لاعب برازيلي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا.

وأهدر إنزو لو في ركلة جزاء لصالح سندرلاند في الدقيقة 60.

وارتقى برينتفورد للمركز الخامس برصيد 33 نقطة فيما تراجع سندرلاند للمركز التاسع برصيد 30 نقطة.

Image

وحقق بورنموث الفوز الأول له منذ الجولة التاسعة بعد 11 مباراة دون فوز في الدوري الإنجليزي.

وخطف بورنموث الفوز على توتنام بنتيجة 3-2، وتقدم الديوك بهدف ماتيس تيل في الدقيقة 5.

وقلب بورنموث تأخره في الشوط الأول بهدفين من إيفانيلسون وكروبي في الدقيقتين 22 و36.

وتعادل توتنام في الدقيقة 78 عن طريق جواو بالينيا من ركلة مقصية رائعة.

وخطف سيمينو الفوز لفريقه بهدف في الدقيقة 90+5.

وارتقى الفريق للمركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، فيما تراجع توتنام للمركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

وتعادل أستون فيلا وكريستال بالاس سلبيا.

تشيلسي بورنموث الدوري الإنجليزي برينتفورد
