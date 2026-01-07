تخطى دروجبا والهدف الـ 35 ألف.. أرقام قياسية مختلفة لـ هالاند بعد تسجيله أمام برايتون

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

واصل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية بعد تسجيله في شباك برايتون.

وافتتح هالاند أهداف مواجهة مانشستر سيتي أمام برايتون ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتخطى هالاند عدد أهداف ديديه دروجبا في الدوري الإنجليزي، بهدفه أمام برايتون.

إذ رفع هالاند رصيده إلى 105 هدفا ليتخطى دروجبا صاحب الـ 104 في الدوري الإنجليزي.

وكان هدف هالاند هو الهدف رقم 35 ألف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وجاءت أرقام هالاند القياسية من هدفه أمام برايتون كالآتي:

- سجل 105 هدفا في الدوري الإنجليزي ليتخطى دروجبا صاحب الـ 104.

- سجل 60 هدفا على أرض فريقه، ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي لم يسجل لاعب أكثر من 39 هدفا على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي.

- سجل الهدف رقم 35 ألف في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد أربع سنوات و131 يوميا من هدف كريس وود مع بيرنلي ضد ليدز صاحب الهدف رقم 30 ألف في أغسطس 2021.

- رفع هالاند رصيده إلى 150 هدفا مع مانشستر سيتي خلال 174 مباراة في مختلف المسابقات.