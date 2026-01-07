تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو أساسيا ضمن خيارات فليتشر ضد بيرنلي

عاد برونو فيرنانديز لقيادة تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي بعد تعافيه من الإصابة لمواجهة بيرنلي في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويقود دارين فليتشر تشكيل يونايتد الأساسي بشكل مؤقت بعد إقالة روبن أموريم المدير الفني للفريق منذ أيام.

وتعرض برونو للإصابة في 22 ديسمبر الماضي خلال لقاء أستون فيلا في الجولة 17 من الدوري.

وجاء تشكيل يونايتد

حراسة المرمى: سيني لامينس

الدفاع: لوك شاو – لاوتارو مارتينيز – أيدين هيفين – ديوجو دالوت

الوسط: كاسيميرو – مانويل أوجارتي – برونو فيرنانديز

الهجوم: باتريك دورجو – بنجامين سيسكو – ماتيوس كونيا

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 31 نقطة.

فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.