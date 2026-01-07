تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو أساسيا ضمن خيارات فليتشر ضد بيرنلي

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 21:33

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

عاد برونو فيرنانديز لقيادة تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي بعد تعافيه من الإصابة لمواجهة بيرنلي في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويقود دارين فليتشر تشكيل يونايتد الأساسي بشكل مؤقت بعد إقالة روبن أموريم المدير الفني للفريق منذ أيام.

وتعرض برونو للإصابة في 22 ديسمبر الماضي خلال لقاء أستون فيلا في الجولة 17 من الدوري.

أخبار متعلقة:
تقرير يكشف مدة غياب برونو فيرنانديز للإصابة أموريم: مانشستر يونايتد خسر وهو الأفضل.. وهذه طبيعة إصابة برونو برونو فيرنانديز: كان بإمكاني الرحيل مرتين عن مانشستر يونايتد.. وهذا سبب بقائي الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو

وجاء تشكيل يونايتد

حراسة المرمى: سيني لامينس

الدفاع: لوك شاو – لاوتارو مارتينيز – أيدين هيفين – ديوجو دالوت

الوسط: كاسيميرو – مانويل أوجارتي – برونو فيرنانديز

الهجوم: باتريك دورجو – بنجامين سيسكو – ماتيوس كونيا

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 31 نقطة.

فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بيرنلي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) برايتون.. دوناروما يتألق تشكيل مانشستر سيتي - أليني أساسي لأول مرة.. ودوكو يقود الهجوم أمام برايتون تشكيل تشيلسي - 6 تغييرات أمام فولام بقيادة كالوم ماكفارلين سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول تليجراف: جلاسنر على رأس أولويات يونايتد.. والخطوة المقبلة مؤتمر سلوت: الفوز على أرسنال سيعني الكثير.. وهذا موقف إيكيتيكي من المشاركة روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي لاعب وست هام: ركلة جزاء نوتنجهام هزلية.. ما حدث أشبه بكرة السلة
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو أساسيا ضمن خيارات فليتشر ضد بيرنلي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) برايتون.. دوناروما يتألق 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - أليني أساسي لأول مرة.. ودوكو يقود الهجوم أمام برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة السوبر الإسباني - برشلونة (4)-(0) أتليتك بلباو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل تشيلسي - 6 تغييرات أمام فولام بقيادة كالوم ماكفارلين ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سيميوني: لا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في السوبر تشبه مباراة الدوري ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر ألونسو: مبابي سيخوض نهائي السوبر.. ونريد الوجه الآخر من فينيسيوس ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل السوبر الإسباني - يامال بديل وتوريس يقود هجوم برشلونة.. وويليامز على الدكة مع بلباو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520813/تشكيل-مانشستر-يونايتد-عودة-برونو-أساسيا-ضمن-خيارات-فليتشر-ضد-بيرنلي