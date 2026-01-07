تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو أساسيا ضمن خيارات فليتشر ضد بيرنلي
الأربعاء، 07 يناير 2026 - 21:33
كتب : FilGoal
عاد برونو فيرنانديز لقيادة تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي بعد تعافيه من الإصابة لمواجهة بيرنلي في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
ويقود دارين فليتشر تشكيل يونايتد الأساسي بشكل مؤقت بعد إقالة روبن أموريم المدير الفني للفريق منذ أيام.
وتعرض برونو للإصابة في 22 ديسمبر الماضي خلال لقاء أستون فيلا في الجولة 17 من الدوري.
وجاء تشكيل يونايتد
حراسة المرمى: سيني لامينس
الدفاع: لوك شاو – لاوتارو مارتينيز – أيدين هيفين – ديوجو دالوت
الوسط: كاسيميرو – مانويل أوجارتي – برونو فيرنانديز
الهجوم: باتريك دورجو – بنجامين سيسكو – ماتيوس كونيا
ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 31 نقطة.
فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) برايتون.. دوناروما يتألق تشكيل مانشستر سيتي - أليني أساسي لأول مرة.. ودوكو يقود الهجوم أمام برايتون تشكيل تشيلسي - 6 تغييرات أمام فولام بقيادة كالوم ماكفارلين سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول تليجراف: جلاسنر على رأس أولويات يونايتد.. والخطوة المقبلة مؤتمر سلوت: الفوز على أرسنال سيعني الكثير.. وهذا موقف إيكيتيكي من المشاركة روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي لاعب وست هام: ركلة جزاء نوتنجهام هزلية.. ما حدث أشبه بكرة السلة