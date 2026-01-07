مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) برايتون.. دوناروما يتألق

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 42 نقطة بينما برايتون في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

ق2 دوناروما يتألق ويمنع هدفا محققا

انطلاق المباراة

