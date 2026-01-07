مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) برايتون.. دوناروما يتألق

تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو أساسيا ضمن خيارات فليتشر ضد بيرنلي

تشكيل مانشستر سيتي - أليني أساسي لأول مرة.. ودوكو يقود الهجوم أمام برايتون

تشكيل تشيلسي - 6 تغييرات أمام فولام بقيادة كالوم ماكفارلين

سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول

تليجراف: جلاسنر على رأس أولويات يونايتد.. والخطوة المقبلة

مؤتمر سلوت: الفوز على أرسنال سيعني الكثير.. وهذا موقف إيكيتيكي من المشاركة

روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي

لاعب وست هام: ركلة جزاء نوتنجهام هزلية.. ما حدث أشبه بكرة السلة