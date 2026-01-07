انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) برايتون.. نهاية المباراة
الأربعاء، 07 يناير 2026 - 21:28
كتب : FilGoal
يستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 42 نقطة بينما برايتون في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

------------------------------
نهاية المباراة
ق81 هالاند يهدر هدفا محققا
ق59 جووووول ميتوما يسجل هدفا رائعا
نهاية الشوط الأول
ق41 جوووووول هالاند من ركلة جزاء
ق40 احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي
ق38 مطالبات بركلة جزاء بعد عرقلة دوكو
ق28 خوسانوف يمنع الأول
ق2 دوناروما يتألق ويمنع هدفا محققا
انطلاق المباراة
