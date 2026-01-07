انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) برايتون.. نهاية المباراة

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 42 نقطة بينما برايتون في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

------------------------------

نهاية المباراة

ق81 هالاند يهدر هدفا محققا

ق59 جووووول ميتوما يسجل هدفا رائعا

نهاية الشوط الأول

ق41 جوووووول هالاند من ركلة جزاء

ق40 احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي

ق38 مطالبات بركلة جزاء بعد عرقلة دوكو

ق28 خوسانوف يمنع الأول

ق2 دوناروما يتألق ويمنع هدفا محققا

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي برايتون
نرشح لكم
مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز الثالث على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام برايتون الدوري الإنجليزي - تشيلسي يخسر مجددا أمام أنظار روسنيور.. وبورنموث يعود لتحقيق الانتصارات تخطى دروجبا والهدف الـ 35 ألف.. أرقام قياسية مختلفة لـ هالاند بعد تسجيله أمام برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (2)-(2) مانشستر يونايتد.. تعادل تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو أساسيا ضمن خيارات فليتشر ضد بيرنلي
أخر الأخبار
مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير 19 دقيقة | الدوري الإسباني
الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي لـ ألمانيا 30 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية 32 دقيقة | أمم إفريقيا
الثالث على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام برايتون 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520812/انتهت-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-سيتي-1-1-برايتون-نهاية-المباراة