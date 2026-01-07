تشكيل مانشستر سيتي - أليني أساسي لأول مرة.. ودوكو يقود الهجوم أمام برايتون

دفع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي باللاعب ماكس أليني في التشكيل الأساسي لأول مرة.

ويأتي ذلك بسبب تعرض ثنائي دفاع مانشستر سيتي روبن دياش ويوشكو جفارديول للإصابة.

ويقود جيريمي دوكو هجوم مانشستر سيتي رفقة إيرلينج هالاند بعد جلوس ريان شرقي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

الدفاع: ناثان أكي – عبد القادر خوسانوف – ماكس أليني – ماتيوس نونيز.

الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – تيجاني رينديرز.

الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – جيريمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة وبفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويعاني مانشستر سيتي من التعادل في آخر مباراتين خاضهم الفريق في المسابقة أمام كل من سندرلاند وتشيلسي.

بينما برايتون ففي المركز العاشر برصيد 28 نقطة.