تشكيل تشيلسي - 6 تغييرات أمام فولام بقيادة كالوم ماكفارلين

أجرى كالوم ماكفارلين المدير الفني المؤقت لتشيلسي 6 تغييرات على تشكيل الفريق لمواجهة فولام في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويقود ماكفارلين الفريق بشكل مؤقت، وسيبدأ ليام روسينيور المدير الفني المهمة بشكل رسمي بدءا من المباراة المقبلة.

وشهد التشكيل عودة روبرت سانشيز في حراسة المرمى، وعاد مويسيس كايسيدو بعد انتهاء الإيقاف لمدة مباراة ويجاوره البرازيلي أندري سانتوس.

ويقود ليام ديلاب الهجوم عوضا عن جواو بيدرو الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – توسين أدارابويو – تريفوه تشالوباه – مارك كوكوريا

الوسط: موسيس كايسيدو – أندري سانتوس – إنزو فيرنانديز

الهجوم: كول بالمر – ليام ديلاب – بيدرو نيتو

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 31 نقطة ولم يحقق البلوز الفوز في آخر 4 جولات مكتفيا بـ 3 تعادلات وخسارة.

فيما يحتل فولام المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة.