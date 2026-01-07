سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول

يأمل دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول في عودة زميله محمد صلاح للتألق مع الفريق حين يعود من كأس أمم إفريقيا.

ويقود صلاح منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، ويستعد لخوض ربع النهائي أمام كوت ديفوار يوم السبت.

وقال سوبوسلاي لشبكة سكاي سبورتس: "علاقتي بمحمد صلاح وثيقة جدا، لقد ساعدني منذ اليوم الأول في كل ما احتجت إليه".

وأضاف "مع مرور الأيام أصبحنا أقرب فأقرب، وصرنا نتحدث كثيرا عن أمور مختلفة، وزادت الثقة بيننا أكثر، أعرف عن صلاح أشياء كثيرة ربما لا يعرفها أحد غيري".

ودخل صلاح في مشكلة مع مدربه أرني سلوت وإدارة ناديه قبل سفره للانضمام لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا، بعد تصريحات نارية أطلقها عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة.

وأكمل الدولي المجري "صلاح لديه من الاحترافية ما يكفي للتعامل مع الوضع. لم أتدخل أبدا في مشكلته الأخيرة مع النادي".

وأتم "الجميع يأمل أن يعود من كأس أمم إفريقيا ويساعدنا مرة أخرى كما فعل الموسم الماضي، لكن في النهاية هذا قراره وقرار النادي".

وغاب صلاح عن ليفربول في 4 مباريات حتى الآن منذ انضمامه للمنتخب ضد توتنام وولفرهامبتون وليدز يونايتد وفولام.

وانتصر الريدز في أول مباراتين بنتيجة 2-1 وتعادل في الثالثة والرابعة.

ويستعد ليفربول لقمة الدوري أمام أرسنال يوم الخميس.