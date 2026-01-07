تليجراف: جلاسنر على رأس أولويات يونايتد.. والخطوة المقبلة

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

أوليفر جلاسنر

يضع نادي مانشستر يونايتد، المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر على رأس أولوياته في ملف اختيار مدربه الجديد.

واعلن مانشستر يونايتد رحيل البرتغالي روبن أموريم عن تدريبه، وتعيين دارين فليتشر بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة تليجراف الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يجد في أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس خيارا مناسبا لتدريب الفريق.

وأوضحت التقارير ذاتها إدارة النادي تبحث حاليا التعاقد مع مدرب مؤقت، إذ ينتهي عقد المدرب النمساوي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم.

ويقدم جلاسنر مستويات رائعة مع كريستال بالاس، كما سبق وان قاد آينتراخت فرانكفورت إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وسيتولى دارين فليتشر قيادة الفريق في مباراة بيرنلي، في الوقت الذي يعمل فيه مانشستر يونايتد على تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، حيث يُعد أولي جونار سولشاير المرشح الأبرز لتولي المهمة إلى حين التعاقد مع مدير فني دائم بديلًا لأموريم خلال الصيف.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويًا في النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الرابع.

