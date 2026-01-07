مؤتمر سلوت: الفوز على أرسنال سيعني الكثير.. وهذا موقف إيكيتيكي من المشاركة

كشف أرني سلوت، مدرب ليفربول، عن موقف هوجو إيكيتيكي لاعب الفريق من المشاركة ضد أرسنال.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال غدًا الخميس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جو جوميز عاد الآن، لن يقول لك أي مدرب إنه سعيد بامتلاك مدافعين اثنين فقط متاحين، ولكن علينا أن نقبل الموقف. أعرف أن يورجن كلوب أيضًا عانى من هذه المشكلة واضطر للعب بلاعبي وسط عدة مرات، ولعب بنات فيليبس. هكذا كان ليفربول خلال هذه السنوات".

وواصل: "أنا سعيد بالفريق الذي أملكه، هذه المجموعة موهوبة إذا كان الجميع بخير. لا يوجد أي جانب إيجابي في الإصابات، لكن إذا فكرت في السردية التي تقول إننا أنفقنا كثيرًا في الصيف، فالحقيقة لا. لقد عوضنا الراحلين وأنفقنا مبلغًا يزيد قليلًا عما دخل للنادي. لقد استبدلنا اللاعبين بآخرين على مستوى عالٍ جدًا، حتى في المباراة الأخيرة والتي سبقتها جاء التأثير من البدلاء مثل فريمبونج، لذلك فهذا النادي في وضع جيد جدًا إذا كان الجميع متاحًا، سواء على المدى القريب أو المتوسط أو الطويل".

وكشف: "عودة إيليوت؟ إذا كنتم تريدون السؤال عن لاعب أستون فيلا، فعليكم سؤال أوناي إيمري، لأن ليفربول لا يملك بند قطع الإعارة".

وتابع: "أشعر بصعوبة سماع وصف طريقة لعبنا بالمملة، والأمر لا يتعلق بكوني مختلفًا في الرأي، لكنني قد أصفه بطريقة مختلفة. أنا معروف بكرة القدم الهجومية ولا نزال نحاول تقديم ذلك. نعاني في خلق فرص كثيرة، لكننا لسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من ذلك، ولا أعتقد أننا نخلق فرصًا أقل من فرق أخرى تقدم أداءً جيدًا".

وأكمل: "قد تعتقد أن اللعب أمام أفضل الفرق في العالم يكون أصعب من مواجهة الفرق التي لا تنافس على لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا، لكن في آخر 9 مباريات أعجب الناس بأدائنا ضد أستون فيلا وبرايتون. يمكنني أن أخبركم بالسبب، لكنني لن أجعل الخصوم أكثر ذكاء. علينا أن نجد الطريقة المناسبة للوصول إلى الحل".

واستمر: "الفوز على أرسنال سيعني الكثير، لأنه يؤكد أنك قادر على المنافسة في المراحل المتقدمة أمام أي فريق. لقد أظهرنا ذلك بالفعل، فزنا على أرسنال على أرضنا، وحققنا الانتصار في مباريات أخرى أمام فرق قوية، لكننا نعلم أيضًا أنها مباراة خاصة بالنسبة لهم. علينا أن نكون مستعدين، فهم يعيشون حالة إيجابية في الوقت الحالي، ومن الواضح أننا لسنا كذلك. أعتقد أن الجميع يتطلع إلى هذه المباراة. من الرائع دائمًا أن تكون جزءًا من مباريات أمام أرسنال، مانشستر سيتي، ريال مدريد".

وكشف: "إيكيتيكي لم يتدرب معنا حتى الآن، وسنرى ما إذا كان قادرًا على التدرب اليوم. قلت قبل يومين إنه لن يغيب كثيرًا، لكن المباريات تأتي بسرعة، وقد يحتاج إلى يوم أو يومين إضافيين".

وشدد: "لم نُهزم في آخر 9 مباريات، لكننا تعادلنا في مباراتين أكثر مما ينبغي. لسنا في المكان الذي نطمح إليه، لكننا نملك مجموعة موهوبة، وإذا كان الجميع متاحًا يمكننا تحقيق أشياء مميزة. وقد أظهرنا ذلك هذا الموسم من خلال بعض الانتصارات اللافتة، لكننا أيضًا تعرضنا لهزائم وتعادلات مؤثرة بشكل سلبي، وبالتالي افتقدنا الاستمرارية".

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.