روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي

أصبحت احتمالات رحيل الهولندي جوشوا زيركزي عن مانشستر يونايتد موضع شك، عقب إقالة البرتغالي روبن أموريم من منصبه كمدير فني للفريق، بحسب ما أكدته إدارة نادي روما الإيطالي.

واعترف المدير الرياضي لروما، ريكي ماسارا، بأن سعي ناديه للتعاقد مع زيركزي تعقّد بسبب رحيل أموريم عن أولد ترافورد، في وقت كان فيه النادي الإيطالي يضغط بقوة لضم مهاجم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكان مستقبل زيركزي قد أثار الكثير من الجدل في الأسابيع الأخيرة، خاصة في ظل معاناته خلال الأشهر الأولى من موسم 2025-2026، وهو ما جعل خروجه من يونايتد قبل نهاية الميركاتو الشتوي يبدو شبه مؤكد. إلا أن إقالة أموريم يوم الإثنين، وتولي دارين فليتشر المهمة بشكل مؤقت، غيرت من معطيات المشهد.

ومن المنتظر أن يتواجد زيركزي ضمن قائمة مانشستر يونايتد في مواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، مع تزايد احتمالات استمراره داخل صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال ماسارا في تصريحات لشبكة «سكاي إيطاليا»: "زيركزي مهاجم في مانشستر يونايتد ومحل إعجاب العديد من الأندية، وليس روما فقط. من الطبيعي أن يختلف الوضع بعد هذا التغيير على مستوى الجهاز الفني، ولا توجد اتصالات جارية في الوقت الحالي، لكنني لا أحب التركيز على اسم بعينه".

وأضاف: "نعلم أن فترة الانتقالات الحالية تمثل فرصة لتعزيز الفريق، خاصة في مركز عانينا فيه من ضعف في ترجمة الفرص إلى أهداف، وسنحاول استغلالها. بدأنا منذ الصيف الماضي عملية تجديد للفريق، وكنا نعلم أنها ستستغرق وقتًا وتحتاج لأكثر من فترة انتقالات. هناك أمور نحتاج إلى العمل عليها، ليست بدافع الطوارئ، بل كفرص للتطوير".

ولا يمكن إنكار أن زيركزي عانى منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بولونيا في صيف 2024، حيث سجل تسعة أهداف وصنع أربعة في 63 مباراة بجميع المسابقات، فيما اكتفى هذا الموسم بهدفين فقط في 14 مشاركة.

ورغم الاعتراف بجودة المهاجم الهولندي، إلا أن قدرته على التأقلم مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز ظلت محل تساؤل، ومعها تبرز فكرة العودة إلى الدوري الإيطالي كخيار منطقي لإنقاذ مسيرته. لكن بقاءه المحتمل حتى نهاية الموسم قد يحرمه من فرصة تمثيل منتخب هولندا في كأس العالم 2026.

واختتم ماسارا حديثه قائلًا: "لا تنسوا أن هذا الفريق قدّم مستوى قويًا للغاية خلال عام 2025، ونرغب في البناء على ذلك. مع ضغط المباريات وكثرة الغيابات بسبب الإصابات أو المشاركات الدولية وحتى الإنفلونزا، قد يبدو الفريق أضعف من المعتاد، لكنه جاهز وسيرتقي للمستوى المطلوب".

