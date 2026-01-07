لاعب وست هام: ركلة جزاء نوتنجهام هزلية.. ما حدث أشبه بكرة السلة

أعرب توماس سوتشيك لاعب وست هام عن استيائه من قرار ركلة الجزاء الذي احتسب ضد فريقه خلال مواجهة نوتنجهام.

وحول نوتنجهام فورست تأخره أمام وست هام يونايتد للفوز بهدفين لهدف في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال توماس سوتشيك لاعب وست هام في تصريحات للصحفيين: "ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح نوتنجهام كانت هزلية. شاهدتها أكثر من مرة، ‌وأعتقد أننا يمكن أن نحصل على ‍20 ركلة جزاء في كل مباراة، إذا كان الأمر كذلك".

وأضاف"جئت إلى الدوري الإنجليزي لأنني اعتقدت أنه أصعب دوري في العالم، ونحن جميعاًمقاتلون ومحاربون، لكن هذا يبدو أشبه بكرة السلة عندما لا يمكنك لمس اللاعب. هذا ما رأيته".

تقدم وست هام في الدقيقة 13 بهدف سجله موريلو مدافع نوتنجهام بالخطأ في مرماه بعد رأسية من توماس سوتشيك.

وتعادل نوتنجهام في الدقيقة 55 عن طريق نيكولاس دومينيجيز.

وسجل مورجان جيبس وايت هدف فوز نوتنجهام في الدقيقة 89 من ركلة جزاء أثارت جدلا واسعا.

وفاز نوتنجهام على وست هام ليرفع رصيده إلى النقطة 21 في المركز الـ17، ويتوقف رصيد المطارق عند النقطة 14 في المركز الـ18 والذي يؤدي للهبوط.

ولم يحقق وست هام الفوز في آخر 10 مباريات له في الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل 5 مرات وخسر مثلهم.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا.