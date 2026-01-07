فليتشر يوضح موقف ماينو من المشاركة مع مانشستر يونايتد

كشف دارين فليتشر، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، أن لاعب الوسط كوبي ماينو قد يكون ضمن قائمة الفريق في مواجهة بيرنلي، المقررة مساء اليوم الأربعاء على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كوبي ماينو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان ماينو قد غاب عن آخر أربع مباريات لمانشستر يونايتد في الدوري بسبب إصابة في عضلة الساق، إلا أنه شارك في التدريبات الجماعية مع زملائه يوم الثلاثاء.

وأوضح فليتشر أن القرار النهائي بشأن جاهزية اللاعب الدولي الإنجليزي لم يُحسم بعد، لكنه لم يستبعد عودته للمباراة المقبلة. وقال خلال المؤتمر الصحفي: "كوبي شارك في جزء من الحصة التدريبية، لكن سيتم تقييم حالته وكان ذلك ضمن الخطة الموضوعة".

وعانى ماينو من موسم محبط للغاية، إذ لم يبدأ أي مباراة في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، وسط تكهنات عديدة بشأن مستقبله مع النادي. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي رحيل روبن أموريم عن منصب المدير الفني إلى بقاء اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.

ويأمل ماينو أن يمنحه أي تغيير محتمل في طريقة اللعب فرصة للمشاركة بشكل منتظم، خاصة مع استمرار طموحه في العودة إلى صفوف منتخب إنجلترا والمنافسة على مكان في قائمة كأس العالم الصيف المقبل، رغم إدراكه لحاجته إلى بذل مجهود كبير لتحقيق ذلك.

وسيتولى فليتشر قيادة الفريق في مباراة بيرنلي، في الوقت الذي يعمل فيه مانشستر يونايتد على تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، حيث يُعد أولي جونار سولشاير المرشح الأبرز لتولي المهمة إلى حين التعاقد مع مدير فني دائم بديلًا لأموريم خلال الصيف.

ومن المنتظر أن يستفيد مانشستر يونايتد من عودة برونو فيرنانديز وماسون ماونت من الإصابة أمام بيرنلي، في حين لا يزال كل من برايان مبويمو وأماد ديالو ونصير مزراوي مرتبطين بالواجبات الدولية، بينما يتوقع استمرار غياب ماتياس دي ليخت وهاري ماجواير بسبب الإصابة.

كما كشف فليتشر أنه تواصل مع السير أليكس فيرجسون بشأن دوره الجديد داخل النادي، مؤكدًا العلاقة القوية التي تجمعه بالمدير الفني الأسطوري. وقال: "نعم، تحدثت معه. لا أحب اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى السير أليكس، وهذا أمر أفعله منذ وجودي في النادي وحتى بعد رحيلي عنه. كانت مكالمة مهمة بالنسبة لي، وأردت الحصول على دعمه بصراحة، لأنه يستحق هذا الاحترام".

وأضاف: "ناقشت معه الأمر وسألته عن رأيه، وكان داعمًا جدًا، وكرر ما كنت أؤمن به دائمًا، وهو أن مهمتك عندما تعمل في مانشستر يونايتد هي أن تقدم الأفضل للنادي. كلماته تمنحني راحة كبيرة، وهي شيء أحاول أن أعيشه وأطبقه كل يوم".

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويًا في النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الرابع.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com