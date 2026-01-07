نونو سانتو: فعلنا ما يكفي للفوز على نوتنجهام.. ومن الصعب تفسير ما حدث

يرى نونو سانتو مدرب وست هام أنه فريقه قدم مباراة رائعة رغم الخسارة أمام نوتنجهام فورست.

وحول نوتنجهام فورست تأخره أمام وست هام يونايتد للفوز بهدفين لهدف في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال سانتو عبر الموقع الرسمي لـ وست هام: "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد، لقد سيطرنا على مجريات اللعب، وتبادلنا التمريرات، وصنعنا فرصا جيدة، ولم نمنح نوتنجهام فورست مساحات كبيرة".

وأضاف "في الشوط الثاني كان الوضع مشابها، لكن بعد ذلك جاءت هذه اللقطات الغريبة، عندما حصلنا على خطأ عند ركنية منطقة جزاء المنافس، وينتهي الأمر بهدف علينا في نصف ملعبنا، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة. أعتقد أننا فعلنا ما يكفي للفوز بهذه المباراة".

وتابع "من الصعب جدا تفسير ما حدث، وبخصوص قرار احتساب ركلة الجزاء، أرى أن الاحتكاك كان طبيعيا. كم مرة نرى مثل هذه الحالات داخل منطقة الجزاء ولا يحتسبها الحكام؟".

وشدد "عندما سجلنا الهدف الثاني، شعرنا أن الأمر كان عادلا، وأننا قمنا بما علينا، وكنا الطرف الأفضل. وبعد ذلك تغيرت المباراة، لكن ليس بسبب نقص الجهد أو التنظيم. لحسن الحظ لم يكن هذا حالنا اليوم، لقد كنا ضحايا أخطاء الآخرين".

وأتم "نواصل التكاتف والعمل معا، ونؤمن أن الأمر لم ينته بعد. الفارق كبير لكن هذا النادي يستحق الأفضل منا، وسأظل مؤمنا وسأحرص على أن نواصل العمل".

وفاز نوتنجهام على وست هام ليرفع رصيده إلى النقطة 21 في المركز الـ17، ويتوقف رصيد المطارق عند النقطة 14 في المركز الـ18 والذي يؤدي للهبوط.

ولم يحقق وست هام الفوز في آخر 10 مباريات له في الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل 5 مرات وخسر مثلهم.

